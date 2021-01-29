Екс-посол США в Україні спрогнозував розмову Байдена із Зеленським

Колишній посол США в Україні Джон Гербст (2003-2006) прогнозує телефонну розмову президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського в найближчі тижні.

За його словами, в результаті розмови лідерів двох держав "всі застереження, всі сумніви зникнуть" щодо підтримки Байденом України. При цьому він підкреслив, що Байден, на відміну від Трампа, буде наполягати на реформах в Україні.

"Він потужно протидіятиме агресії Кремля, він буде потужно виступати за підтримку України у війні, яку веде Москва, і він буде наполягати на реформах в Україні, щоб країна подбала про внутрішні вразливості", - підкреслив Гербст в інтерв'ю "Голосу Америки".

Гербст назвав Байдена кращим головнокомандувачем США за 12 років з питань протидії Росії і захисту України. За словами Гербста, Байден розуміє суть процесів в Україні так як їх розуміють мало західних політиків.

Він також зазначив, що Україні не варто турбуватися про суть розмови Байдена і Путіна, оскільки новий президента США "потужно виступає за територіальну цілісність України".

Як повідомлялося, 26 січня президент США провів телефонну розмову з президентом РФ Владіміром Путіним. Серед тем розмови було "внутрішньоукраїнське врегулювання" (так в адміністрації Путіна називають військову агресію проти України) і дію договору про ядерну зброю (він обмежує її кількість). По матерiалам: Голос Америки (українська служба)