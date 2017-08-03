Экс-постпреда Украины при ООН допросят по делу Януковича

Сергеев является ключевым свидетелем обнародования письма Януковича к Путину с призывом ввести войска в Украину.

Оболонский райсуд Киева допросит бывшего главу представительства Украины в ООН Юрия Сергеева в качестве свидетеля по делу о государственной измене экс- президента Виктора Януковича.

Как сообщает корреспондент UA1, об изменении порядка изучения доказательств суд попросил прокурор Руслан Кравченко.

Он отметил, что с 15 августа экс-постпред Украины при ООН, постоянно проживающий в США и работающий преподавателем в Йельском университете, несколько дней будет находиться на украинской территории.

В связи с этим сторона обвинения попросила суд допросить Сергеева, который является ключевым свидетелем обнародования письма Януковича к президенту России Владимиру Путину с призывом ввести войска в Украину.

Несмотря на то, что государственный адвокат Януковича выступил против допроса Сергеева, отметив, что это затягивает процесс, суд назначил заседание для допроса экс-представителя Украины при ООН на 15 августа.

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