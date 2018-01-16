"Экс-прокурор Крыма" Поклонская написала обращение в Генпрокуратуру

Так называемая экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская попросила генерального прокурора Украины Юрия Луценко завести дела против Петра Порошенко, Александра Турчинова и Арсения Авакова. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По ее мнению, все они "причастны к созданию преступной организации".

"Прошу внести в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование, предоставив мне как заявителю выписку из Единого реестра досудебных расследований о совершении Пашинским С. В, Парубием А. В., Яценюком А. Б., Кличко В. В., Наливайченко В. А., Ярошем Д. А., Билецким А. Е., Шухевичем Ю. Р., Карпюком М. А., Порошенко П. А., Турчиновым А. В., Тягнибоком О. Я., Аваковым А. Б., Махницким О. И., Заманом В. М., Мосийчуком И. В., Тенюхом И. И. и другими членами преступной организации уголовных преступлений", - говорится в ее заявлении.

В Генеральной прокуратуре Украины уже отреагировали на ее заявление. Отмечено, что ГПУ тоже хочет пообщаться с Поклонской на темы ее государственной измены. Об этом написал спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

"Вне всяких сомнений и оговорок, представители Генпрокуратуры Украины с большим удовольствием пообщаются с экс-прокурором аннексированного Крыма Натальей Поклонской на темы государственной измены и запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, а также сформулируют эксклюзивные ответы на ее искренние вопросы в случае прибытия последней по адресу: 03057 г. Киев, ул. Дегтяревская, 31-А. Все законные основания для этого есть", - написал он.

Напомним, что ГПУ открыла уголовные дела против Поклонской за госизмену и запрет Меджлиса.