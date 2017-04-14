Экс-регионала Ефремова оставили стражей на 60 дней

Старобельский районный суд Луганской области принял решении о продлении срока пребывания под стражей бывшего руководителя "Партии регионов" Александра Ефремова.

Об этом сообщает украинское информационное агентство UNN.

"Суд считает необходимым продлить срок содержания под стражей на 60 дней, а именно по 12 июня 2017 включительно", - сказал председательствующий судья.

Ранее Старобельский суд уже продлевал арест экс-регионала. 28 февраля суд постановил продлить арест Александра Ефремова до 28 апреля.

Напомним, Ефремова подозревают в незаконном завладении имуществом ГП "Луганскуголь"; в совершении противоправных умышленных действий с целью изменения границ Украины, а также в содействии созданию и деятельности "ЛНР".

Как сообщал "Апостроф", ранее в ФБР заявили, что экс-регионал Александров Ефремов, находясь в должности главы Луганской областной государственной администрации, вывел через третьих лиц на счета подконтрольных ему зарубежных фирм миллионы долларов США.