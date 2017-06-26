Экс-советник госсекретаря США объявил о срыве планов Путина обменять Сирию на Украину

В июле в Украину прибудет с официальным визитом госсекретарь США Рекс Тиллерсон Бывший советник госсекретаря Соединенных Штатов Америки (США) Мэтью Брайза (Matthew Bryza) заявил, что президент России Владимир Путин пытался договориться с президентом США Дональдом Трампом об "обмене" Украины на Сирию. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщил телеканал "Эспрессо".

Мэтью Брайза -экс-советник госсекретаря США: "Тиллерсон сейчас начинает новый процесс, в котором США будут играть роль медиатора, как это было в переговорах между Украиной и Россией, и, возможно, усилят влияние Франции и Германии в так называемом "нормандском формате". И договорятся о том, что Россия уйдет с востока Украины в обмен на то, что Украина будет выполнять свои обязательства, в соответствии с минскими соглашениями".

Брайза пояснил, что в соответствии со схемой, которую придумал Путин, Россия сотрудничала бы с США в Сирии против "Исламского государства", если бы Трамп закрыл глаза и позволил Донбассу находиться под контролем России. В то же время он отметил, что правдивыми могут быть слухи о госсекретаре США Рексе Тиллерсоне, которые в последние несколько дней распространяют в Вашингтоне.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон прибудет в Киев в июле. Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о сделке между Украиной и США по поставкам оборонительных вооружений. Напомним, 26 июня в Париже состоится встреча Порошенко с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

БИЗНЕС.ua

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