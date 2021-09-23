Екс-ватажка терористів на Донбасі обрали до Держдуми. Він закликав знищити Україну

Екс-ватажок терористичної організації ДНР росіянин Олександр Бородай, який днями став депутатом партії влади в нелегітимній Держдумі РФ, закликав знищити Україну. Про це він заявив російському антиукраїнському ресурсу Україна.ру.

У липні 2014 року Бородай був "прем'єр-міністром" у терористів в Донецьку, потім поїхав в Росію , а його місце зайняв "екс-міністр держбезпеки" Придністров'я Володимир Антюфеєв.

У травні 2021-го секретар РНБО Олексій Данилов назвав проросійську партію ОПЗЖ "філією Єдиної Росії".

8 вересня на тимчасово окуповану частину Донбасу приїздив російський мільярдер Костянтин Малофєєв, якого журналісти-розслідувачі називають спонсором "російської весни" 2014 року і терористів ДНР/ЛНР. Бородай займав в його ТОВ Царгород посаду заступника гендиректора з розвитку.