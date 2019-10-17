Экс-замминистра экономики подозревают в госизмене

СБУ расследует деятельность чиновников, направленную на срыв производства крупнокалиберных снарядов в Украине.

СБУ ведет расследование в отношении экс-замминистра экономического развития и торговли, которого подозревают в работе на российские спецслужбы. Об этом в четверг, 17 октября, пишут Українськi Новини со ссылкой на материалы суда.

Согласно материалам, с 5 июня Главное следственное управление СБУ ведет расследование по статье госизмена.

Установлено, что с 2017 года по настоящее время экс-замминистра экономики, а также гражданин США, представитель американской компании Gray Fox Logistics - гражданин Украины и директор госпредприятия Украинский центр Безпека в ущерб обороноспособности и экономической безопасности Украины совершают действия, направленные на предоставление иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

Как утверждается, в августе 2015 года, гражданин США, выполняя задание спецслужб РФ на получение сведений о планах поставки оружия и боеприпасов в Вооруженные Силы Украины, прибыл из РФ в Украину с целью установления контактов с сотрудниками Министерства экономического развития и торговли и государственных предприятий, задействованных в реализации Государственного оборонного заказа.

В дальнейшем, он, узнав о намерениях украинской стороны наладить серийное производство снарядов 152-155 мм, вступил с бывшим заместителем министра экономического развития и директором ГП в преступный сговор.

СБУ указывает, что фигуранты преступной схемы, заранее не намереваясь поставлять Украине необходимое оборудование, организовали заключение между ГП Безпека и заводом Артем секретного контракта от 15 декабря 2017 года на выполнение гособоронзаказа.

Согласно данному контракту, на завод должно было быть закуплено и поставлено оборудование для обеспечения технического перевооружения и реконструкции действующих производственных мощностей, необходимых для обеспечения серийного производства корпусов снарядов калибра 152 и 155 миллиметров, сроком исполнения до 30 декабря 2019 года.

Суд в октябре текущего года удовлетворил ходатайство и назначил почерковедческую экспертизу.

Директором ГП Украинский центр Безпека является Владислав Глазунов, а заместителем министра экономики, отвечающими за оборонную сферу, с июля 2016 по сентябрь 2019 года был Юрий Бровченко.

Ранее сообщалось, что СБУ проводит досудебное расследование по делу о возможной подготовке диверсии и госизмене на предприятии Мотор Сич.