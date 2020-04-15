Ексадвокат Януковича Бабіков може тимчасово очолити ДБР, - в. о. керівника бюро

В.о. директора ДБР Олександр Соколов заявив, що тимчасово очолити бюро може ексюрист Віктора Януковича Олександр Бабіков

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

"Рада призначає Венедіктову генеральним прокурором. У нас в законі написано, що у разі відсутності директора, повноваження виконують перший заступник, заступники почергово по 60 днів. На момент, коли Венедіктову було призначено, Бабіков перебував у відпустці за сімейними обставинами чи на лікарняному, я вже не пам'ятаю. Не було його тиждень. Я був сам. Зібрав юристів, зібрав кадри. Бабіков у відпустці. Його як? Відзивати? А хто має відзивати, Венедіктова вже призначена, вона не може підписувати накази", - сказав Соколов.

Він зазначив, що було прийняте рішення, оскільки був 60-денний термін, підписати наказ на самого себе, бо нікого іншого немає.

"Але питання таке - закінчується 60-денний термін, і "адвокат диявола" Бабіков, як ви всі про нього пишете, стане в. о. директора ДБР. На 60 днів. Якщо не буде обрано інших заступників", - заявив Соколов.

За його словами, ДБР не проти поступитися у цьому питанні.

"Ми не проти поступитись, обирайте директора, давайте працювати. Ми командні люди", - додав Соколов.