Ексголова Держінвестпроєкту Каськів пройшов до Закарпатської облради

Ексголова Держінвестпроєкту Владислав Каськів пройшов шостим номером від ОПЗЖ у депутати Закарпатської обласної ради.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на дані офіційного сайту ЦВК за результатами виборів у Закарпатську облраду.

Повідомляється, зокрема, що Каськів є громадянином України, народився 01.12.1973 р., освіта вища, безпартійний, приватний підприємець, місце проживання - місто Київ. Він пройшов шостим номером від партії ОПЗЖ в Закарпатську обласну раду. На шостому виборчому окрузі Закарпаття в Хустському районі за Каськіва проголосував 481 виборець.

Як повідомляв Укрінформ, на початку виборчої кампанії на Закарпатті ВО "Свобода" вимагало зняти з реєстрації Каськіва, якого ТВК зареєструвала кандидатом у депутати до Закарпатської обласної ради від ОПЗЖ по 6-му Хустському округу.

Каськів - політичний діяч, за часів Віктора Якуновича був головою Державного агентства національних проєктів. За даними слідства, у 2012 році з державного бюджету України виділили понад 500 млн грн для реалізації низки національних проєктів. Зокрема, проєкт "Якісна вода" передбачав встановлення в найбільших містах України автоматів із розливу питної води, а згідно з проєктом "Олімпійська надія-2022" мали бути зведені інфраструктурні об'єкти для проведення зимових олімпійських ігор в Україні. Однак ці та інші проєкти так і не були реалізовані.

25 березня 2016 року Національна поліція України оголосила Каськіва в розшук. Його затримали в Панамі і екстрадували в Україну, пізніше Печерський райсуд відпустив його через внесення застави в 600 тис. дол.

Каськова із Закарпаттям пов'язує ідея Олімпіади на Боржаві, яку він проштовхував за часів Януковича. Свого часу Каськіва та його оточення звинувачували у масовій скупці земель на Боржавських полонинах.

Зараз на Закарпатті реінкарнують ідею Олімпіади на Боржаві, у межах Пилипецької ОТГ у Міжгірському районі. За новим районуванням Міжгірський район входитиме до нового Хустського району, від якого балотувався та пройшов в облраду Каськів.