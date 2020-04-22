Ексміністру фінансів Уманському запропонували посаду в Офісі президента

На Банковій сподіваються, що Уманський допоможе розібратися, скільки грошей не доходять до бюджету через "дірки" у податковій і на митниці.

Ігор Уманський, який менше місяця обіймав посаду міністра фінансів в уряді Дениса Шмигаля, може стати радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Уманський підтвердив, що йому пропонують посаду на Банковій.

"Мені дійсно зробили таку пропозицію", - заявив колишній очільник Мінфіну в коментарі виданню LB.ua у вівторок, 21 квітня.

Уманський уточнив, що в ОП збираються створити координаційну групу, що складиметься з аналітиків і правоохоронців, "які серйозно займуться публічними фінансами".

Про можливе призначення Уманського також повідомляє "Українська правда". За даними видання, відповідний указ буде підписано вже в середу, 22 квітня.

Джерело на Банковій повідомило журналістам, що з допомогою Уманського Єрмак планує з'ясувати, які реальні масштаби корупції в податкових і митних органах, а також скільки грошей через це недоотримує бюджет.

Ігор Уманський обіймав посаду міністра фінансів в уряді Дениса Шмигаля з 4 березня. 30 березня Верховна Рада звільнила Уманського, і Мінфін очолив Сергій Марченко.

Після звільнення Уманський розповів, що наполягав на звільненні керівників Державної податкової та Митної служб Сергія Верланова і Максима Нефьодова. За словами ексголови Мінфіну, бюджет щомісяця недоотримує 5 млрд гривень через "скрутки" ПДВ,

До призначення в Кабмін Дениса Шмигаля Ігор Уманський уже працював в уряді: у 2008-2010 він був заступником міністра фінансів Віктора Пинзенника, а в 2014-2015 - Наталії Яресько.

За матеріалами Українська правда, LB.ua

