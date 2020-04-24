Ексочільник МВС Цушко претендує на пост глави Держмитниці

Колишній голова Антимонопольного комітету, ексголова МВС Василь Цушко є головним кандидатом на пост глави Держмитниці. Про це повідомило ZN.UA джерело на Банковій.

Раніше Цушко подав е-декларацію на веб-сайті Національного агентства з протидії корупції, вказавши у графі "місце роботи" (або місце майбутньої роботи) Міністерство фінансів України, а займану посаду або посаду, на яку претендує - "заступник міністра".

Василь Цушко у 2005-2006 рр. був головою Одеської ОДА. У 2006-2007 рр. очолював МВС в уряді Януковича. Протягом 2009-2010 рр. керував передвиборчим штабом Януковича в Одеській області. У 2010 році - був міністром економіки, і до 2014 року - голова АМКУ.

Раніше повідомлялося про те, що Кабмін на позачерговому засіданні 24 квітня звільнив главу Держмитниці Максима Нефьодова і трьох його заступників, також звільнений глава Державної фіскальної служби Сергій Верланов і його заступник.

