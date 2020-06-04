Експеримент з новими обличчями в уряді провалився, - Порошенко

Лідер "Європейської солідарності" закликав переглянути закон 1210.

Експеримент із новими обличчями в уряді провалився. Про це з трибуни Верховної Ради заявив експрезидент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

"7 місяців тому в цьому залі вже розглядали програму діяльності уряду, але мало хто навіть у цьому залі згадає прізвище того, хто доповідав тоді програму дій уряду. Бо уряд зараз це лише димова завіса, яка має прикрити реального господаря, людину, яка несе повну відповідальність за ситуацію в країні. І прізвище цієї людини - Володимир Зеленський. Він є прем'єр- міністром, він є міністром економіки, міністром соціальної політики, він є міністром внутрішніх справ і він є генеральним прокурором України", - наголосив Порошенко.

Петро Порошенко нагадав, що в травні минулого року його команда передала країну з економічним зростанням 4,5% річних і з повною скарбницею грошей.

"Зараз економіка на землі. І щоби рятувати економіку, робочі місця, щоби захистити людей, діяти треба негайно. Треба визначити галузі, які потребують найбільшої підтримки. Треба захистити малий та середній бізнес із відтермінуванням сплати банківських відсотків, відтермінуванням сплати податків, припинити корупційні зловживання з ПДВ, припинити корупцію на митниці, припинити кризу в енергетиці. Припинити розмови й починати нарешті діяти", - закликав експрезидент.

"Інвесторам потрібні не няні. Інвесторам потрібен надійний захист і виконання зобов'язань держави. Треба негайно переглянути закон 1210, і якщо це основа вашої податкової політики, краще не робити нічого. Я наголошую й закликаю президента забезпечити формування професійного технократичного уряду. Звертаюся до керівництва Верховної Ради негайно видати нам підписні листи для збору підписів про недовіру цьому уряду", - зазначив Петро Порошенко.