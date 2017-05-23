Эксперт: Кутовой решил не наживать врагов среди бизнес-партнеров и не браться за аграрную реформу

Министр аграрной политики сам уходит в отставку - такого раньше почти никогда не бывало, всегда выносили с креслом. Среди прочего это означает, что в настоящее время медом на министерских должностях ни намазано, по крайне мере, так, как было. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал известный украинский политолог Александр Палий.

По его словам, если по сути, то сейчас министр будет продвигать аграрную реформу в интересах украинского народа, не более 200 га в одни руки, только гражданам Украины, только физическим лицам, тем, кто работает и живет на земле, и сразу столкнутся с атакой латифундистов и визгом их политической обслуги. Значительно легче, чем проводить реформу в интересах украинского народа, ни с кем не ссориться и оставить все, как есть - крестьяне вымирают, оставляя наделы в руках олигархов, батрачат за похлебку, а феодалы гребут "бабло" лопатой, попутно отлистывая своему политическому лобби, типа Тимошенко.

"Конечно, бизнесмену значительно легче думать о привлечении инвестиций, чтобы не нажить врагов среди бизнес-партнеров, чем идти с открытым забралом и защищать по десятку никому неизвестных человек в село - тех, кто еще в состоянии работать - резюмировал Александр Палий, комментируя новость об отставке министра агарной политики Тараса Кутового.

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