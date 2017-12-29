Эксперт назвал два ультиматума по Донбассу, которыми РФ будет шантажировать Украину

Кремль во время масштабного обмена пленными "откатал" свою схему, которую в дальнейшем будет использовать с целью давления на Украину, чтобы вытребовать для себя определенные условия.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, Москва будет добиваться от Украины двух существенных уступок для террористов в "ДНР/ЛНР", передает "Диалог.UA".

В интервью "Апострофу" Жданов отметил, что 27 декабря во время самого масштабного обмена пленными на Донбассе Россия использовала политическое давление и шантаж, в то время как Украина показала готовность идти на переговоры на любых условиях ради спасения своих людей.

"И тут же слушаем заявление представителя РФ в переговорной группе в Минске Бориса Грызлова. А он говорит, что на 2018 год РФ ставит перед собой такие задачи, как особый статус оккупированных территорий и полная амнистия", - отмечает Жданов.

Россия, по его словам, будет добиваться выполнения "Минска" по так называемому плану Штайнмайера. То есть Кремль продолжит "толкать" условие, что сначала в ОРДЛО должны пройти выборы, а потом уже произойдет реализация всех остальных пунктов договоренностей.

В то же время Жданов подчеркивает, что такие ультиматумы для Украины неприемлемы, поскольку так и до федерализации совсем ничего.

"Это для нас абсолютно неприемлемо, потому что приведет к федерализации страны. И это тот хвост, за который они будут держать собаку", - подчеркнул Жданов.

Как сообщалось ранее, во время обмена пленными в "ЛНР" вернули злоумышленника, который в 2015 году принес на блокпост ВСУ в Станице Луганской банку с медом и со взрывчаткой внутри. В результате детонации банки один защитник Украины погиб, двое получили тяжелые ранения.

Добавим, что освобожденный из плена террористов боец ВСУ Николай Герасименко сделал смелое заявление об украинском флаге на территориях, временно контролируемых российскими вояками

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