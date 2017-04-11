Эксперт назвал причину ухода главы НБУ Гонтаревой

Одной из причин, которая заставила главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву написать заявление об отставке, стала потеря доверия и поддержки со стороны Петра Порошенко.

Такую точку зрения в комментарии корреспонденту ГолосUA высказал политолог Руслан Бортник.

"Ключевым фактором, который повлиял на В. Гонтареву, стала потеря доверия и поддержки со стороны Президент Украины. С этим связаны обвинения в ее сторону со стороны ГПУ и НАБУ, которые прозвучали несколько недель назад. Главу НБУ подталкивали к решению, когда она самостоятельно напишет заявление об уходе. То есть увольнять тяжело и чревато скандалом, поэтому ее пытались отправить в отставку добровольно-принудительно", - отметил Р. Бортник.

Отвечая на уточняющий вопрос, политолог рассказал, что глава государства примет отставку В. Гонтаревой, но после это должно состояться голосование в парламенте по этому вопросу

"Я думаю, что в Верховной Раде найдутся голоса за отставку, так как В. Гонтарева одна из "токсичных" фигур в украинском политикуме и власти. На ее увольнении попиарятся все", - подчеркнул Р. Бортник.

Напомним, ранее стало известно, что Глава НБУ В. Гонтарева написала заявление о своем уходе с поста главы НБУ. По словам Гонтаревой, она готова покинуть должность с 10 мая 2017 года.