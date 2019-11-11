Эксперт назвал причину увольнения Геруса с поста представителя Зеленского в Кабмине

Дмитрий Кропивницкий

На увольнение Андрея Геруса с должности представителя Президента в Кабинете министров повлияли два ключевых момента.

Такую точку зрения в комментарии корреспонденту ГолосUA высказал политолог Руслан Бортник.

"В увольнении Геруса есть два ключевых момента - во-первых, то, что он доказал Президенту свои связи с "группой Приват". Мы видим какое внутреннее и внешнее давление оказывается на Зеленского, через эти дискредитирующее его связи. Правки Геруса в закон в какой-то мере дискредитировали его, так как он являлся представителем Президента в Кабмине, то и самого главу государства также дискредитировали", - отметил Р. Бортник.

Вторым моментом, который привел к отставке А. Геруса, эксперт назвал неспособность противостоять информационным угрозам.

"Второе - это неспособность Геруса противостоять информационным угрозам. Это и скандал с Ляшко в ВИП-зале аэропорта Борисполь и его предыдущие заявления, в том числе, и о снижении тарифов. Его информационная неспособность адекватно отвечать на подобные вызовы. Вот к чему в конечном и тоге это привело", - резюмировал Р. Бортник.

Напомним, Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Геруса с должности представителя Президента в Кабинете министров. Как отмечается, Зеленский назначил на его место Алексея Перевезенцева.