Эксперт рассказал, как Савченко проникла в Раду с оружием

Народные депутаты Украины защищены законом от обысков при входе в Верховную Раду, поэтому если они добровольно не предъявят оружие, охрана на входе не имеет права их обыскать.

Такое мнение корреспонденту ГолосUA выразил политолог Сергей Быков.

"Нардепы, которые имеют при себе оружие, зачастую его сдают в сейф на посту охраны и уже в сессионный зал направляются без оружия. Однако никто из сотрудников охраны не может проверить народного депутата на предмет все ли оружие он сдал и не оставил ли у себя за пазухой 2-3 единицы оружия", - считает эксперт.

При этом народный депутат Н.Савченко не единственная, у которой при себе есть оружие.

"Савченко не единственный депутат, который ходит с оружием. Оружие есть и у нардепа "Народного фронта" Б.Березы и ряда других депутатов, которые имели отношение к проведению АТО и которые награждены оружием", - высказался политолог С.Быков.

Напомним, несколько десятков депутатов Верховной Рады владеют огнестрельным оружием. Об этом в эфире 5 канала сообщила заместитель главы украинского парламента Оксана Сыроид.

При этом она отметила, что точных данных у нее нет. "Я могу судить только по словам коллег. Говорят, где-то до 70", - заявила Сыроид, добавив, что не знает, ходят ли эти нардепы с оружием в Раду.

По мнению заместителя спикера, депутаты должны быть ограничены в возможности проносить оружие в админздания, которые находятся под государственной охраной.

"Помещения, которые охраняет Управление государственной охраны (УГО) - это Администрация президента, это парламент, здание правительства и другие помещения ... Поэтому мы говорим, что там, где есть УГО, оружия носить не надо и нельзя", - подчеркнула Сыроид.

15 марта нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что Надежда Савченко, которую ГПУ подозревает в подготовке теракта в здании Рады, пришла в парламент с пистолетом и гранатой. Сама нардеп заявила, что речь идет о наградном оружие.