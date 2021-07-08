Експерти у Вашингтоні застерігають Україну від зближення з Китаєм

Поки США закликають союзні країни зайняти жорсткішу позицію щодо Китаю та називають КНР найбільшим зовнішньополітичним викликом, Київ поглиблює співпрацю з Пекіном. Україна підписала з Китаєм договір про будівництво інфраструктури, українські посадовці беруть участь в урочистостях з нагоди 100-річчя Комуністичної партії Китаю, а в “Слузі народу” заявили: обмінюються думками з китайськими комуністами щодо партійної роботи з населенням.

Аналітик Інституту досліджень зовнішньої політики Стівен Бланк вважає, що вектор на зближення з Китаєм є контрпродуктивним та демонструє непослідовність зовнішньої політики України. На його думку, такі кроки не допоможуть Україні у довгостроковій перспективі та викличуть незадоволення у Вашингтоні.

“По-перше, Китай відомий тим, що багато обіцяє, але мало виконує”, - каже Стівен Бланк. “По-друге, це вже викликало негативну реакцію в певних колах у США. Україна залежить від Вашингтона набагато більше, ніж від Пекіна, а Пекін не буде особливо намагатись допомогти Києву. Тож я думаю, що це помилкова політика”.

Натомість колишній посол США в Україні Джон Гербст вірить, що Україна розуміє цінність відносин із США. Він допускає, що Київ може співпрацювати з Пекіном у деяких питаннях, але з чутливими темами, як-от з продажем "Мотор Січі" - українська влада не ризикуватиме. ​

“Це може дратувати адміністрацію США, але це точно не перетинає критичних американських інтересів. І у питаннях, де Україна може співпрацювати з Китаєм, при цьому серйозно не засмучуючи Сполучені Штати, вона може вирішити це робити. І хоча США це може не подобатись, тут це розуміють”, - міркує Гербст.

Дехто з оглядачів припускав, що через кроки в бік Китаю у Києві нібито намагаються натякнути Заходу, що Україна хотіла б бачити сильнішу підтримку у важливих для неї питаннях - зокрема щодо Північного потоку-2 чи членства у НАТО. Однак Джон Гербст таку теорію відкидає.

“Я розумію розчарування Зеленського щодо жахливої угоди Німеччини щодо "Північного потоку-2" і безглуздого рішення президента Байдена звільнити трубопровід від санкцій”, - каже дипломат. “Але навіть з цими серйозними помилками, підтримка Німеччини та США є для України важливою. Китай не виступав проти накопичення російських військ у Криму та на кордоні біля Донбасу раніше цьогоріч. США і ЄС виступили”.

Експерт фонду Heritage Дін Ченг додає: якими б не були мотиви України, будь-яка китайська підтримка має свою ціну.

“Китайські інвестиції зазвичай не безкоштовні”, - переконує Ченг. “Майже завжди тут є послуга за послугу. Китай проникне в саму ДНК української іфраструктури, і це суттєво обмежить опції України у майбутньому. Я можу зрозуміти, чому Україна хоче використати це, як важіль впливу, але довготривалий ефект є непевним і дуже небезпечним”.

Дін Ченг вважає, що крім доступу до української інфраструктури та технологій, Китай зацікавлений у поширенні свого геополітичного впливу. На його думку, Пекін прагне, аби в світі приймали поведінку Китаю щодо Тайваню, Гонконгу, Тибету, а також із інших контраверсійних питань. Ченг переконаний, що саме це стояло за історією про відкликання Україною підпису під заявою ООН про порушення прав людини у китайському регіоні Сіньцзян.

"Найпростішим, що можна зараз було отримати від Києва, було відкликання підпису. Але зрештою, буде інший тиск - чи щодо претензій в Південнокитайському морі чи поведінки Китаю де-небудь іще. І разом з тим, як Китай розширюватиме свої позиції в українській інфраструктурі, він ставатиме все менш ввічливим", - каже Ченг.

Влада Китаю заперечила будь-який тиск на Київ, а в українському МЗС “Голосу Америки” з цього приводу не надали коментарів. Водночас Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна проводить консультації із західними партнерами та КНР, і надасть офіційну позицію щодо відкликання підпису під документом ООН згодом.

Стівен Бланк вважає, що поступки України - якщо вони були - ще більше розпалять апетит Китаю. “Для Сі Цзіньпіна та авторитарних країн, як Китай, така слабкість - це як кров для акули”, - каже аналітик.

На думку експертів, зближення України з Китаєм однозначно піднімуть протягом візиту Зеленського у Білий дім, що запланований на кінець липня. Питання в тому - чи зможе український президент втримати баланс між хорошими відносинами із Вашингтоном та Пекіном.

Голос Америки

https://ukrainian.voanews.com/a/us-china-ukraine/5957292.html