Экспертизы подтвердили подписи Охендовского в "амбарной книге" ПР, - НАБУ

Бюро обнародовало часть почерковедческой экспертизы "черной бухгалтерии" ПР с подписями главы ЦИК

Почерковедческая экспертиза "амбарной книги" Партии регионов подтвердила подлинность подписей председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского в документе. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

В частности, ведомство обнародовало результативную часть почерковедческой экспертизы "амбарной книги" с подписями, которые принадлежат председателю Центризбиркома. Именно эти записи, по данным НАБУ, в том числе послужили основанием для составления уведомления о подозрении председателю ЦИК.

"Обоснованность подозрения подтверждается доказательствами. Во-первых, выписки с банковских счетов. По данным следствия, подозреваемый пополнял свой банковский счет в те же дни, когда ставил подписи в "амбарной книге". Например, согласно одной из записей "амбарной книги" 27.09.2012 председатель Центризбиркома получил от помощника одного из народных депутатов Партии регионов 4,7 тыс. долларов США, из которых, как считает следствие, согласно имеющихся финансовых документов, положил на собственный банковский счет 4,5 тыс. долларов США", - говорится в сообщении.

Бюро также опубликовало часть выводов почерковедческой экспертизы указанных записей.

Фото: результаты почерковедческой экспертизы "черной бухгалтерии" ПР

"Заключение экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Министерства юстиции не подтверждает и в то же время и не исключает вероятность того, что подписи и записи в "амбарной книге" принадлежат председателю ЦИК. Согласно же другой экспертизы, проведенной Государственным научно-исследовательским экспертно- криминалистическим центром Министерства внутренних дел (ГНИЭКЦ), подписи и записи от имени подозреваемого в "амбарной книге" принадлежат именно главе ЦИК", - заявили в НАБУ.

Кроме того, в ведомстве опровергли заявления адвокатов подозреваемого о том, что в сообщении ему о подозрении отсутствуют сведения о лице, которое передавало средства: "На самом деле, такие сведения существуют и указаны в сообщении о подозрении".

Напомним, ранее адвокат Охендовского Андрей Смирнов заявил РБК-Украина, что подпись председателя Центризбиркома в "черной бухгалтерии" ПР не подтверждается экспертизой.