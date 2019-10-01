Эксперты назвали имена кандидатов на должность секретаря СНБО.

Слишком "хлебное" место

Вчера Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. В комментарии УНН ведущие украинские эксперты назвали имена по крайней мере двух кандидатов, которые могут возглавить орган.

Так, политолог Вадим Карасев в комментарии корреспонденту высказал мнение о том, что следующим секретарем Совета нацбезопасности может стать бывший министр обороны и кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко.

"Во-первых, Гриценко поддерживал тогда еще кандидата в президенты Зеленского и до первого, и до второго тура, и высказывался комплемнтарно. Во-вторых, был же предназначен Чумак военным прокурором. То есть, команда Зеленского понимает, что надо укреплять команду. Анатолий Степанович Гриценко - это достаточно оптимальна и профессиональная кандидатура на эту должность ", - пояснил Карасев.

В то же время с его мнением совершенно не согласен политический эксперт Тарас Чорновил.

"Гриценко много говорит и очень верит в свою гениальность. Никто не хочет в правящей элите иметь у себя нарцисса, который будет на себя отвлекать внимание. У Зеленского и несколько человек вокруг него очень ярко выраженный нарциссизм. Они играют на публику. Иметь еще одного актера, такого же, - зачем им это нужно? Нет для этого шансов. Обратите внимание и на такую деталь: колоссальные средства на следующий год предполагается на СНБО. Полное изменение структуры, функций, нарастание возможностей и значение СНБО. Там чужого не возьмут ", - отметил Чорновил в беседе с УНН.

По его мнению, СНБО будет возглавлять человек, который "не будет задавать лишних вопросов и иметь лишних сомнений по ПриватБанку".

"Будет ли это человек напрямую с команды Коломойского, сказать трудно, но то, что этот человек будет адаптирован и поддержан командой Богдана- Коломойского - в этом я не сомневаюсь", - отметил собеседник.

Он также высказал свое мнение о причинах увольнения Александра Данилюка.

"Был дан ход заявлению, которая была написана и подана еще в мае, когда назначали на должности. Он и до того был не очень выгоден правящей команде Коломойского, а сейчас стал особенно невыгодным после заявлений по Привату", - отметил Чорновил.

Политолог Владимир Фесенко, в свою очередь, назвал еще одного кандидата на пост секретаря СНБО.

"Один кандидат якобы уже есть. Другое дело, что там надо согласовать целый ряд вопросов. Это - Аваков ", - сообщил он.

По словам Фесенко, по крайней мере, на такую версию он наткнулся в сети и считает ее вполне возможной.

"На самом деле, об этом писали еще до формирования правительства, высказывали мнение некоторые источники, Аваков может стать либо вице- премьером по силовым вопросам, или стать секретарем СНБО. Сейчас, в связи с Данилюком, ее обнародуют. Кто еще, пока сказать трудно. Думаю, может появиться и неожиданная фигура, поскольку на самом деле своих людей высокого, статусного уровня, которые были бы экспертами в области нацбезопасности внешней политики, у команды Зеленского почти нет … Это вполне вероятный вариант, если он захочет поменять МВД на СНБО. У него определенный вкус к этой работе есть, не исключаю такой сценарий ", - сказал политолог.

Также, новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны может стать спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Об этом сообщил источник в Офисе президента, пишут Вести.

"Его кандидатура тоже рассматривается среди многих претендентов", - пишет издание.

Кроме того, в СМИ появилась информация, что вернуться в ведомство может Александр Турчинов. Также есть вероятность, что должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны получит глава Офиса президента Андрей Богдан.

"СНБО в бюджете на 2020 год получило закрытую статью финансирования в 28 млрд грн, и этот сладкий кусок не может остаться без присмотра. Ходят слухи, что на СНБО может" спрыгнуть "Андрей Богдан, который стал особенно токсичным для Зе. Там он надеется отсидеться до лучших времен и еще "намочить клювик" в миллиардный бюджет СНБО ", - написал в своем Telegram- канале политолог Тарас Березовец.

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