Эксперты высказали мнение о визите Порошенко в США

Президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочего визита в Вашингтон проведет ряд важных встреч с руководством США. Об этом он рассказал во время общения с украинской громадой, сообщает "Интерфакс-Украина".

"У нас будет фантастическая программа. Очень важно, что встреча моя, как украинского президента, в Белом доме будет раньше, чем встреча Путина. Для того, чтобы все были вооружены информацией, чтобы никому не оставить шанса на несправедливость", - заявил президент.

Он проинформировал, что в ходе визита проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом, госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, а также руководством министерств обороны, торговли и энергетики США.

"Никогда не было такого мощного визита. Он важен для того, чтобы мы имели возможность пообщаться и по поводу нашего сотрудничества в сфере безопасности, политики и экономики", - сказал Порошенко.

Во вторник утром, 20 июня, президент Украины встретиться с вице-президентом США Майком Пенсом, после этого у него состоятся переговоры с Трампом. Кроме того, в этот же день, глава украинского государства проведет переговоры с министром обороны Джеймсом Меттисом, с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард и президентом Всемирного банка Джимом Ён Кимом.

Ожидается, что по итогам переговоров с Трампом, Порошенко пообщается с представителями СМИ.

Днем 19 июня пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко написал в Twitter, что президент вылетел в Штаты.

Предположительно, переговоры Порошенко и Трампа пройдут 20 июня около 18.00 по Киеву.

Украинский дипломат, бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко в авторской колонке на страницах информационного агентства УНИАН отмечает "важные нюансы" встречи Петра Порошенко и Дональда Трампа.

"То, что встреча Трампа с Порошенко состоится до встречи с Путиным, - это не принципиальный, но важный момент, потому что это будет означать, что Путин не сможет внушить Трампу того, чего на самом деле нет.

Не сможет наговорить ему о вещах, которые далеки от реальности, но на которые Трамп мог бы, в силу определенных своих личностных вещей, отреагировать. В этом контексте получения им информации "из первых рук" действительно является важным моментом", - отмечает Владимир Огрызко.

Народный депутат Украины Сергей Тарута в блоге на сайте Интернет-издания Украинская правда высказал предположение, что перед "таким важным для нашей страны событием, как первый визит к президенту США, президент Украины мог бы прийти в Верховную Раду и обсудить с народными избранниками повестку дня предстоящего визита".

"Раз нет шансов на публичную дискуссию, позволю себе заочно высказать несколько мыслей, которые могут оказаться полезны президенту Порошенко в ходе его визита в США. Главная задача визита - добиться от Соединенных Штатов их более активного участия в международных переговорах о достижении мира в Донбассе", - подчеркнул Сергей Тарута.

Президент Центра инновационного консалтинга "КДА", политолог Дмитрий Корнейчук считает, что главный мотив для встречи с президентом Украины со стороны президента Соединенных Штатов Дональда Трампа - показать своим критикам, что перед встречей с Путиным, он выслушал и позицию украинской стороны относительно решения конфликта в Донбассе.

"Дональд Трамп готов продемонстрировать: США не держатся за Минские соглашения, если Украина готова предложить другой реальный вариант.

В то же время, несомненно, что в личной беседе с Петром Порошенко Дональд Трамп выскажет мнение, что Украина должна выполнять Минские соглашения, если и дальше хочет рассчитывать на поддержку со стороны Соединенных Штатов", - говорит корреспонденту Русской службе "Голоса Америки" Дмитрий Корнейчук.

Дмитрий Корнейчук считает, что в рабочем диалоге с главой Белого дома для украинского президента важны два аспекта.

"Первый, это показать России и Украине, что президент США Дональд Трамп с ним встретился, а значит, - поддерживает его политику.Второй аспект - продемонстрировать и презентовать президенту Трампу план по перезагрузке Минска-2 в виде закона о реинтеграции Донбасса, о чем говорят в последнее время в официальном Киеве", -подчеркивает Дмитрий Корнейчук.

К "главным задачам" предстоящей встречи политолог относит желание со стороны президента Петра Порошенко заверить американского коллегу в том, что нынешняя украинская власть готова выполнить все требования Вашингтона.

"Тем самым лишить своего политического противника Юлию Тимошенко любой поддержки из Белого дома", - говорит Дмитрий Корнейчук.

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