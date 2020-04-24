Експосол США в Україні: "Мінськ" застарів, а нормандський формат варто розширити

Мінські домовленості є старими і не досягли поставленої мети, а "Нормандський формат" можна розширити до "Нормандії +", куди можуть долучитися Сполучені Штати Америки. Про це сказав посол Сполучених Штатів в Україні у 2006 - 2009 роках і Тимчасово повірений у справах Сполучених Штатів в Україні у 2019 - 2020 роках, віце-президент Американського Інституту миру Вільям Тейлор під час онлайн дискусії Київського Безпекового Форуму, передає кореспондент УНН.



"Головне про що потрібно пам'ятати - це результат. Таким результатом має бути вихід росіян з Донбасу і врешті з Криму. Змусити росіян піти з Донбасу, повернути українські території України, це загальна мета. Як ми казали, Мінськ цього не досягнув. Мінськ - це старі домовленості, які існують вже досить довго. Їх можна брати за основу, ми можемо виходити за рамки Мінська, пробувати щось інше", - сказав Тейлор.

Він зазначив, що під словом "ми" має на увазі міжнародну спільноту, але насамперед Україну.

"За рамками Мінська, міжнародні миротворчі сили не передбачені Мінськом але і не суперечать йому. Ця ідея існує вже давно і ми маємо її дослідити... Щодо Нормандського формату, він звичайно мав певні переваги, але якщо він не працює, то існують інші формати. Його можна розширити до "Норманді+", і ми зазначали що Сполучені Штати можуть долучитись до цього процесу", - підкреслив дипломат.

Розмова по відеозв'язку міністрів закордонних справ країн-учасниць "нормандського формату" попередньо запланована на 30 квітня.