Экстрадиция судьи Чауса: Глава МИД Молдовы объяснил почему процесс затягивается

Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску объяснил почему экстрадиция судьи Николая Чауса затягивается. Об этом Попеску сообщил на пресс- конференции глав МИД Украины и Молдовы.

"Сейчас нет результата, и я не могу его пообещать, но я могу вас заверить, что мы сделаем все возможное, чтобы сотрудничать с Украиной для решения этого и других дел", - сказал Попеску.

Министр иностранных дел Молдовы объяснил, что на данный момент Молдова переходит от старой системы, к независимой системе, которая неподвластна исполнительной ветви власти.

В свою очередь глава МИД Украины Вадим Пристайко отметил, что Украина поднимает этот вопрос на всех официальных уровнях, так как действительно хочет заполучить судью Чауса.

"Если нашим молдавским друзьям нужно время, чтобы подойти к этому вопросу - мы подождём, но мы надеемся, что этот момент наступит быстро", - сказал Пристайко.

Напомним, 9 августа 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Чауса в получении взятки в размере 150 тыс. долларов. Эти деньги нашли в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного дома.

6 сентября Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении согласия на задержание и арест судьи. При этом Чаус сбежал из Украины. С 11 ноября 2016 года судья находился в международном розыске по линии Интерпола.

1 марта 2017 года Чаус сдался правоохранителям в Молдавии. Сразу после этого САП заявила о намерении требовать его выдачи Украине для проведения досудебного расследования в соответствии с законодательством.

В сентябре 2017 года руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявлял, что вопрос экстрадиции украинского судьи Николая Чауса из Молдавии в Украину зависит от решения президента страны Игоря Додона.

Позже Высший совет правосудия временно отстранил Чауса от должности.

Как известно, 5 октября 2017 года Додон отказал Чаусу в политическом убежище.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство Молдавии посодействовать в экстрадиции экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, и ему пообещали соответствующую поддержку.