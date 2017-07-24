Экстрадицию экс-главы "Укрспецэкспорта" Бондарчука отложили - ГПУ

Королевский суд Лондона перенес на сентябрь-ноябрь рассмотрение запроса Украины об экстрадиции бывшего главы правления госкомпании "Укрспецэкспорт" Сергея Бондарчука.

Соответствующее решение было принято в связи с обращением Бондарчука к британским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище. Этот вопрос должны рассмотреть к осени текущего года, сообщил заместитель генпрокурора Евгений Енин в комментарии "Українським новинам" в понедельник, 14 июля.

Ранее ожидалось, что вопрос об экстрадиции Бондарчука британский суд рассмотрит запрос об экстрадиции экс-главы "Укрспецэкспорта" в июне.

Бывший офицер СБУ, экс-депутат Верховной Рады Сергей Бондарчук возглавлял "Укрспецэкспорт" в 2005-2010 годах.

В июне 2015 года Интерпол объявил Бондарчука в международный розыск. По версии следствия, экс-директор "Укрспецэкспорта" в 2005-2008 годах изменил заключенные ранее военные контракты, введя в них посредников и уменьшив тем самым доходы государства на 7,5 миллионов долларов. Эту сумму госкомпания перечислила за оказание консультационных услуг компаниям Aeropartner LLР и Aeropartner LLС, которые по факту эти услуги не предоставляли.

В мае прошлого года бывший руководитель "Укрспецэкспорта" Сергей Бондарчук попросил у правительства Великобритании предоставить ему политическое убежище.

По материалам: Українські новини