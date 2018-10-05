Экзархи Вселенского патриархата назвали отсутствие автокефалии в Украине "церковной аномалией"

Экзархи провели в Украине ряд встреч с представителями власти и религиозных организаций

Екзархам Вселенского патриархата предстоит провести в Украине много работы для того, чтобы подготовить окончательные шаги относительно налаживания отношений и объединения украинских православных церквей. Об этом сообщил Архиепископ Памфильский и Западной Епархии Украинской православной церкви в США Даниил во время встречи с председателем Верховной рады Андреем Парубием, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что они приехали "с особой миссией с благословением Вселенского Патриарха Варфоломея и Священного синода Константинопольской матери-церкви".

"Благословение было для нас неожиданным, для молодых архиереев. Потому что нас попросили вернуться назад и коснуться важного вопроса в решении поместности украинской православной церкви", - сказал архиепископ Даниил.

По его словам, в Украине должны решить "церковную аномалию".

"Мы с радостью приняли это задание и сегодня передаем вам не только поздравления от Вселенского патриарха, но, прежде всего, приехали для того, чтобы засвидетельствовать патриарший ответ на письмо-обращение Верховной рады Украины, президента Украины и народа Украины, которые обратились к Вселенскому патриарху для решения церковной аномалии, которая на сегодняшний день существует в украинском обществе", - добавил он.

По словам экзархов, в Украине был проведен ряд встреч с представителями власти и религиозных организаций. В частности, уже провели встречи с представителями всеукраинского совета церквей.

"Священный синод Константинопольского патриархата уже сделал соответствующие решения именно поэтому мы и приехали, чтобы продолжить работу над решением, которое уже было сделано. Перед нами остается определенный период времени для того, чтобы подготовить окончательные шаги в отношении налаживания отношений и объединения украинских православных церквей. Я думаю, это не является никаким секретом. Мы уже провели несколько встреч с представителями власти, представителями различных религиозных организаций. Перед нами осталось много работы", - добавил архиепископ.

Напомним, предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявлял, что Указ Вселенского патриарха о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви (УПЦ) получит новый глава УПЦ, которого изберут на Обьдиненном соборе.

Ранее в интервью РБК-Украина Филарет сказал, что на октябрьском синоде будет принято решение о предоставлении Томоса.

"Если патриарх назначил экзархов, которые занимаются подготовкой к Собору, значит, синод обязательно будет решать этот вопрос", - сказал он.

По его словам, назначенные Вселенским патриархом экзархи - архиепископ Даниил и епископ Иларион, имеют другое назначение - они будут представлять Вселенского патриарха в подготовке будущего Собора Украинской церкви.