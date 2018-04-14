Ельченко дал пессимистический прогноз по миротворцам на Донбассе

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко считает маловероятным появление миротворческой миссии ООН на Донбассе в 2018 году.

"Я остаюсь пессимистом в этом вопросе. Я считаю, что для успеха в этом деле нужно, чтобы возникли некие условия или "совпали звезды", можно по-разному говорить. Пока этого не происходит. С осени прошлого года многие эксперты говорили, что есть окно возможностей - президентские выборы в России. Вот Путин переизберется и может быть изменит свое отношение, и Россия согласится. Сейчас уже говорят, что позиция России не изменится, пока не пройдет чемпионат мира по футболу", - цитируют Українські Новини слова постпреда.

По его мнению, главная позиция России "не претерпит никаких изменений относительно присутствия миротворческих сил ООН на украинско-российской границе". "Можно спорить на круглых столах, семинарах, у нас много экспертов на эту тему уже высказались, но, к сожалению, нет той реалистичной платформы, на которой можно начать работу в Совете безопасности над мандатом такой миссии", - сказал Ельченко.

В настоящее время Россия не хочет себя признавать стороной конфликта на Донбассе, что также не способствует появлению миротворческой миссии. "Самое главное заключается в том, что любая миротворческая операция ООН возможна только в том случае, если есть согласие сторон конфликта. Наша ситуация касается согласия Украины и России. Но здесь есть еще одна загвоздка: Россия категорически не признает себя стороной этого конфликта. Она сначала должна признать себя стороной конфликта, а потом дать свое согласие на миротворческую операцию. Но эти два шага России будет сделать очень трудно, в сегодняшнем ее виде и с сегодняшней ее позицией", - отметил дипломат.

Напомним, что президент России Владимир Путин заявил ранее, что не против размещения миротворческой миссии ООН по всей неподконтрольной территории Донбасса, включая участок украино-российской границы.

Президент Украины Петр Порошенко пояснил, почему так хочет, чтобы в Украине была размещена миротворческая миссия ООН. По его словам, миротворцы будут действовать на всей территории АТО. Миротворцы смогут развооружить незаконные бандформирования, взять под контроль неконтролируемые участки на украино-российской границе. А Украина сможет возобновить гуманитарные миссии. Участие в миротворческих операциях не смогут взять страны - агрессоры и страны - соседи.