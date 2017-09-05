Ельченко назвал условия для ввода миротворцев ООН на Донбасс

До тех пор, пока конфликт в Донбассе не будет заморожен, т.е. пока не прекратятся боевые действия, введение миротворческой миссии будет невозможно, считает посол Украины в ООН Владимир Ельченко.

Об этом он сказал в комментарии Радио Свобода.

"Это вопрос очень сложный... до момента, пока этот конфликт не будет заморожен, то есть прекратятся боевые действия, думаю, ни одна страна не позволит себе отправить своих миротворцев, которые действовали бы в условиях активных боевых действий", - добавил дипломат.

Также Ельченко сообщил, что президент Петр Порошенко на заседаниях Генассамблеи и Совбеза ООН будет поднимать вопрос о введении миротворческой миссии в Донбасс.

ДнепрCity.net

http://dneprcity.net