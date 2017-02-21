Ельченко открыл заседание Совбеза ООН, где состоятся открытые дебаты относительно конфликтов в Европе

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко открыл заседание Совета безопасности ООН под председательствованием Украины, где сегодня пройдут открытые дебаты по проблематике конфликтов в Европе.

Тема дебатов определена как главенствующая в рамках председательства Украины в СБ ООН в феврале 2017 года.

Также на заседании в Совбезе почтили минутой молчания память постоянного представителя Российской Федерации при ООН Виталия Чуркина, который скончался накануне, 20 февраля. В ходе заседания первый заместитель постпреда РФ при ООН Петр Ильичев зачитал речь в память В.Чуркина.

Как сообщалось, Украина с 1 февраля начала председательствовать в Совете безопасности ООН. Планируется под председательствованием Украины, кроме вопроса защиты объектов критической инфраструктуры, 21 февраля рассмотреть вопрос урегулирования конфликтов в Европе.