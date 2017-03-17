Электронный браслет Насирову смогли найти только на западе Украины

После внесения стомиллионного залога за отстраненного от должности главы ГФС Романа Насирова, в Лукьяновском СИЗО не смогли найти электронный браслет.

Об этом сообщает "Страна".

Оказывается, его долго не выпускали из Лукьяновского СИЗО, после внесения залога, так как не могли найти электронный браслет.

"Сам браслет срочно передавали в Киев из одной из западных областей Украины", - рассказал адвокат Насирова Игорь Черезов.

Напомним, жена Насирова внесла за мужа 100 млн грн залога.

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