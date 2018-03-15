Елена Зеркаль: необходимо усиливать санкции в отношении России в вопросе Крыма

Украина в Совете Безопасности ООН призвала усилить международные санкции против РФ из-за ситуации в аннексированом Крыму.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, опубликованную на сайте Постоянного представительства Украины при ООН.

"Необходимо наращивать существующие многосторонние и двусторонние санкции, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации с правами человека в АР Крым и Севастополе должны быть поддержаны и служить дорожной картой для снятия оккупации", - отметила она.

Заместитель министра также отметила, что: "Российские оккупационные силы не ограничиваются преследованием отдельных физических лиц, ущемляющих активистов Меджлиса, представителей легитимного представительного органа крымских татар. Запугивают и выгоняют его членов".