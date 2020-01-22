еленский поздравил украинцев с Днем соборности

Сегодня Украина отмечает 101 годовщину объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в одно государство

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю 101 годовщины Дня соборности. Соответствующее обращение опубликовано на сайте ОП.

"Прошло более ста лет. Сделали мы выводы из этой истории? Она учит нас простому, но жизненно важному для Украины принципу: только вместе мы сильны... Чтобы быть сильными, нужно стать едиными. Чтобы стать едиными, надо быть сильными. Помните об этом! С праздником вас! С Днем соборности Украины!" - заявил президента.

По словам Зеленского, в современном мире ощущение нации единым целым возникает не только благодаря совместным традициям, культуре и религии. Есть еще ценности. Которые приемлемы для каждого уголка Украины. И по каким в будущем украинском могли бы идентифицировать в каждом уголке планеты.

"Ценности добродетели и порядочности. Воспитанности и толерантности. Ценности свободы и демократии. Желание экономического благополучия и процветания. Желание быть богатым. Ценности уважения к закону, частной собственности и уважения друг к другу", - добавил он.

Напомним, ежегодно 22 января в Украине отмечают День соборности. В этот день в 1919 году состоялось объединение Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в одно государство.