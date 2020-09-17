еленський сказав, що потрібно активізувати в Україні для членства в НАТО

Збройні сили мають максимально швидко активізувати реформи для отримання Плану дій щодо членства в НАТО, адже інтеграція до Альянсу є стратегічним курсом України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на відкритті спільних військових навчань України і НАТО Rapid Trident-2020 на Львівщині.

Зеленський нагадав, що цього тижня вже затвердив стратегію національної безпеки України.

"Максимально швидко ми маємо досягти взаємосумісності Збройних сил України з відповідними структурами держав Альянсу. А також активізувати реформи, які дозволять отримати запрошення та приєднатися до Плану дій щодо членства в НАТО", - наголосив Володимир Зеленський.

До українсько-американських командно-штабних навчань Rapid Trident-2020 залучено 4 013 осіб. Президент Зеленський заявив, що цьогорічні навчання - це важливий крок на шляху до євроатлантичної інтеграції України, адже вони посилять оперативні можливості військ, покращать рівень взаємосумісності між підрозділами та штабами ЗСУ, США та інших членів і партнерів НАТО.

"Впевнений, що й українські військові передадуть міжнародним колегам унікальний бойовий досвід, набутий ними від початкк війни у 2014 році. А крім цього, навчання зроблять відносини між військовими країн-учасниць ще більш міцними та ще більш дружніми", - зазначив український лідер.

Крім того, президент зауважив, що його пріоритетами на посаді президента України є сучасна, оснащена та боєздатна армія, а також досягнення миру й повернення всіх незаконно утримуваних громадян.

"У світі сьогодні, мабуть, немає людини, яка б не знала, що держава Україна, як ніхто інший, прагне миру та завершення війни на сході України. І ми робимо для цього все від нас залежне. Довгоочікуваний мир, повернення всіх наших людей та повернення всіх наших територій було, є й завжди буде моїм пріоритетом", - підсумував глава держави.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що для нього головними пріоритетами є закінчення війни з Росією та повернення українських територій. Втім, він пояснив, що втілити такі обіцянки - не просто.