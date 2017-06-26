Е.Макрон пообещал поработать с А.Меркель над новыми предложениями по ситуации на Донбассе

Президент Франции Эмануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель будут работать над тем, чтобы ближайшая встреча "нормандской четверки" была полна новых предложений по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом Э.Макрон заявил на совместном брифинге по итогам встречи с Президентом Украины Петром Порошенко, передает корреспондент УНН.

"Франция остается вместе с Германией чрезвычайно вовлеченной в этот процесс (урегулирования конфликта на Донбассе - ред.) и настаивает на развитии этих соглашений, на их выполнении. Мы не хотим, чтобы эта дискуссия завершилась ничем. Именно поэтому мы считаем, что должен быть минский процесс, должна быть эффективная дискуссия, чтобы все стороны с одной стороны обменивались информацией о развитии непосредственно на месте, а также мы хотим видеть конкретные результаты, которые позволили бы нам двигаться вперед. Я говорил об этом на встрече господину Путину, сегодня мы об этом говорили с господином Порошенко и в ближайшие дни, в ближайшие недели мы будем стараться над этим действительно плодотворно работать с госпожой канцлером Меркель", - сказал Э.Макрон.

По его словам, ситуация на востоке Украины уже три года создает очень большие проблемы для гражданского населения, для Украины и для всей Европы, а также "для самой России".

"Именно поэтому мы не должны принимать, чтобы этот кризис продолжался. Мое желание, чтобы мы могли во время следующей встречи в нормандском формате предложить целую серию новых условий для того, чтобы со всех сторон найти конкретные решения для выхода из кризиса", - отметил президент Франции.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко и президент Франции Эммануэль Макрона договорились о подготовке проектов будущих решений, принятых во время встречи президентов в "нормандском формате".