Емец готов сложить мандат, если Мартыненко не явится в суд

Народный депутат от Народного фронта Леонид Емец, который был среди политиков, взявших на поруки бизнесмена Николая Мартыненко, обещает сложить депутатский мандат, если последний не будет соблюдать условия выхода на поруки и ходить в суд. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

"Я взял Николая Мартыненко на поруки, и готов это гарантировать депутатским мандатом", - написал Емец.

Политик также утверждает, что оснований задерживать Мартыненко не было. "Он продемонстрировал своими действиями, что хочет суда и не собирается скрываться от следствия", - считает Емец.

20 апреля Мартыненко задержали в рамках расследования уголовного производства по факту хищения средств ГП ВостГОК при закупке уранового концентрата. По данным САП, с 2013-го по 2016 год преступная организация, в которую якобы входил Мартыненко, нанесла бюджету убытков на $17,28 млн.

22 апреля судья Соломенского районного суда отказал в ходатайстве САП об аресте экс-депутата Николая Мартыненко. Под поручительство экс-депутата взяли народные депутаты Максим Поляков, Виталий Корчик, Георгий Логвинский, Николай Княжицкий, Павел Пинзеник, Елена Ледовских, Вадим Пидберезняк, Андрей Тетерук, Федор Бендюженко, Елена Масорина, Елена Бойко, Виктор Еленский, Леонид Емец, Геннадий Кривошея, Виталий Сташук, Хвича Мепаришвиди и Вадим Кривенко. За Мартыненко поручились министр Игорь Жданов и член ЦИК Андрей Магера.