Эмине Джеппарова: Необходимо инициировать мультиуровневую международную платформу-форум по вопросам Крыма

Во время "круглого стола" "Крым: шесть лет спустя. Пути и механизмы деоккупации полуострова", который состоялся в Киеве 20 февраля 2020 года - в день начала русской оккупации Крыма - в своей речи журналистка, экс- первая заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппарова сделала акцент на важности Крымской декларации США как инструмента, который будет способствовать ускорению деоккупации Крыма.

Госпожа Эмине также отметила, что представители гражданского общества считают риском то, что Крым рассматривается не приоритетно, и в основном упор сделан на Донбасс.

Как сообщает QHA-media, Эмине Джеппарова считает: чтобы тема Крыма активно звучала в медийном пространстве, сначала она должна активно звучать в политикуме, а это можно обеспечить путем создания соответствующих коммуникационных площадок, поскольку только постоянные, а не приуроченные к определенным датам обсуждения будут способствовать актуализации темы Крыма на международном уровне и в поле зрения мировых СМИ.

"Существует потребность в площадке, где могла бы рассматриваться тема Крыма на должном уровне. Считаем, что США могли бы открыть декларацию Помпео для присоединения европейских стран. Или инициировать декларацию по Крыму и присоединение стран может Украина. Вторая задача - запуск мультиуровневой институциональной платформы по Крыму. Например, в формате форума с приглашением к участию лидеров стран ЕС, Балтии и других. Такие форумы не деоккупируют Крым, но будут способствовать поддержанию темы Крыма на политическом уровне".

Джеппарова также сообщила, что разрабатывается проект указа президента, в котором дате 26 февраля официально признают Днем сопротивления российской оккупации.

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