Еммануель Макрон заявив, що "найближчі дні будуть вирішальними" для України

Президент Росії Володимир Путін і його французький колега Еммануель Макрон провели переговори, які тривали майже п'ять годин

Французький президент Еммануель Макрон, підсумовуючи зустріч з президентом держави-агресорки Володимиром Путіним, заявив, що найближчі дні будуть вирішальними у питанні деескалації російсько-українського конфлікту. Про це Макрон сказав після переговорів із російським колегою, які тривали майже шість годин, інформує "Радіо Свобода.

"Нам потрібно домовитися по конкретних заходах для того, щоб стабілізувати ситуацію і досягнути деескалації. Ми це обговорили разом. Найближчими днями та тижнями це має бути підтверджено. Це залежатиме від переговорів і консультацій зі США, з НАТО, з європейцями, а також від нашої зустрічі з президентом Зеленським завтра (тобто 8 лютого - ред.)... Тож найближчі дні будуть вирішальними", - сказав Макрон.

За словами Макрона, "у нас є бажання працювати разом, щоб гарантувати новий порядок стабільності та безпеки в Європі", і Росії були запропоновані "конкретні гарантії безпеки".

Своєю чергою російський президент сказав, що "якщо Україна буде в НАТО і військовим шляхом буде повертати собі Крим, європейські країни автоматично будуть втягнуті у військовий конфлікт із Росією".

"Переможців не буде. І ви (французи - ред.) виявитеся втягнутими в цей конфлікт поза своєю волею", - сказав російський лідер, перед тим нагадавши, що його країна є "однією з провідних ядерних держав".

Зі свого боку президент РФ Володимир Путін заявив, що чисельність Збройних сил України на Донбасі дорівнює чисельності російського угруповання.

"Пан президент сказав ось: Росія проводить навчання, зосередила угруповання велике (на кордоні з Україною - ред.). А хіба Україна не зосередила? Ті самі 100 або 125 тис. людей на Донбасі там зосереджені", - сказав Путін, пише LB.ua.

Макрон 6 лютого, перед візитом до Москви, розмовляв телефоном із президентом США Джо Байденом. Розмова тривала 40 хвилин. Білий дім заявив, що два лідери обговорили "дипломатичні зусилля зі стримування у відповідь на нарощування Росією військових сил біля кордонів України".