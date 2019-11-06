Эндрю Мак назначен советником Зеленского - что о нем известно

Нового внештатного советника Владимира Зеленского Эндрю Романа Мака называли одним из самых влиятельных эмигрантов в Украине.

Внештатным советником президента Украины стал Эндрю Роман Мак. Об этом говорится в указе лидера государства, опубликованном 5 ноября. В нем также уточняется, что Мак назначен советником "по согласию".

Мак родился в Нью-Йорке, получил свидетельство адвоката в 2000 году.

Он специализируется на сопровождении международных сделок при участии США, Украины и стран СНГ, является экспертом в области M&A, корпоративного и антимонопольного права, compliance, законов FCPA и UK Bribery Act, рынков капитала и государственного регулирования.

Имеет свидетельство адвоката в Украине и США, член американской ассоциации адвокатских образований и украино-американской ассоциации юристов.

В 2010 году Мак попал в список самых влиятельных эмигрантов в Украине.

По состоянию на 2018 год Мак работает в адвокатском объединении Юридическая фирма Asters в Киеве, которая была создана в 1995 году.

Напомним, 21 октября Зеленский назначил Сергея Сивохо советником секретаря СНБО.