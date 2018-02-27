Енин: Осуждение Януковича - это сигнал действующему президенту

Заявления, что Украине придется возвращать деньги Януковичу - это миф, как и утверждения, что экс-диктатора оправдают ЕСПЧ, говорит замгенпрокурора

"Когда мы говорим о политическом цикле и четырех годах, которые прошли после Майдана, то мой ответ как гражданина: нет, я не доволен ходом расследования преступлений на Майдане. Но если я говорю как юрист, то у меня нет никакого права ускорять эти процессы, если мы через какое-то время не хотим увидеть оправдательные приговоры", - считает Евгений Енин.



В дни, когда Украина чтит память жертв режима Януковича во времена Революции достоинства, LIGA.net пообщалась с заместителем генпрокурора о ходе расследований против экс-диктатора, бывших министров, о делах Майдана, конфликте ГПУ и НАБУ и выдворенном Михаиле Саакашвили.

Недавно вы сообщили, что Генпрокуратура начала сотрудничество с Международным антикоррупционным координационным центром. Что это за организация? И в каком формате ГПУ будет работать с ней?

Этот орган был создан по инициативе США, Великобритании, Канады и стран тихоокеанского региона (Сингапур, Австралия). Позже к этой структуре присоединился Интерпол.

Я был приятно удивлен, встретив в офисе этого антикоррупционного центра тех, с кем мы активно сотрудничаем, в частности, представителей ФБР и Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании.

Этот центр будет содействовать более быстрому обмену информацией между правоохранительными органами по вопросам крупной коррупции. То есть, если преступная деятельность того или иного человека выходит за границы одной страны, то этот инструмент позволяет очень быстро получить информацию сразу с пяти-шести адресатов по наличию счетов.

С этим центром сможет сотрудничать не только Генпрокуратура Украины, но и другие органы?

Безусловно. Но тут у каждого своя специфика. Речь идет о быстром обмене полицейской информацией. То есть, той информацией, получение которой не нуждается в направлении международного правового запроса. Но именно это - залог быстрой и эффективной работы органов следствия. Вместо того, чтобы направлять какой-то запрос, ждать информацию два года - на основе обмена полицейскими данными в короткие сроки становится известно, что, например, нужной информации в этой стране нет. И следствие не теряет время, направляя свои ресурсы в другое русло.

С какими производствами, прежде всего, планируете обратиться в этот центр?

Не хотел бы обсуждать конкретные уголовные производства. Но мы договорились, что от Генеральной прокуратуры будет представлено контактное лицо, которое будет представлять нашу сторону.

А кто этот человек?

Не думаю, что его имя интересно читателю. Это представитель международного правового департамента Генпрокуратуры.

Говоря о конкретных производствах. Вы сообщали раньше, что из средств, полученных от спецконфискации "денег Януковича", освоены были только 5 млн. Как сейчас обстоят дела?

На сегодняшний день ситуация изменилась. По состоянию на середину февраля не освоенными остаются около 7 млн.

Уже не идет речь о том, что будет расследование причин не освоения денег?

Мы тщательно отслеживаем использование средств, полученных в результате такого тяжелого труда следователей и прокуроров. Поскольку наша цель продемонстрировать то, что конфискованные от преступного режима Януковича деньги могут быть использованы на значимые социальные проекты, поддержание обороноспособности нашей страны. Вот, например, недавний запуск крылатой ракеты Украины был проведен частично за счет конфискованных денег.

Есть мнение, что конфискованные деньги украинцам придется возвращать Януковичу, потому что во время расследования якобы была нарушена процедура. Правда ли это?

То, что вы сказали - это олицетворение мифов, которые существуют вокруг этого уголовного производства.

А кто создает эти мифы?

Существует две группы людей, которые критикуют это судебное решение. Первая группа - это те, у кого мы эти деньги отобрали, поскольку это огромные средства. С конфискованных 1,5 млрд бросить несколько сотен тысяч долларов на информационную кампанию для дискредитации этого решения - выглядит абсолютно естественно. Вторая группа людей - те, кто с политическими лозунгами борется с коррупцией только на словах. Но конкретные достижения Генпрокуратуры в борьбе с коррупцией, например, возвращение средств, лишают основы заявления этих людей о том, что ничего не делается, что работа правоохранительных органов отрицательна.

По поводу судебного решения по спецконфискации. Этот судебный вердикт - не первый, но и не последний. Перед тем, как выйти на специальную конфискацию 1,5 млрд, было около 30 судебных решений и около 30 человек привлечены были к уголовной ответственности. Речь шла о фактах разворовывания средств и их отмывание. Последнее судебное решение просто поставило точку и позволило нам конфисковать эти деньги.

Утверждения, что расследование длилось всего один месяц - это абсолютный бред. Спецконфискация - это результат работы трех лет. Точно так же не отвечает действительности информация о том, что господин К., которого тиражируют как какого-то бомжа, продавшего свои паспортные данные за несколько сотен долларов. Компания этого человека заняла, если не ошибаюсь, 12-е или 13-е место в списке Forbes Украины за 2012-2013 годы.

Если опасения, что Украине придется возвращать деньги Януковичу, - это миф, то почему об этом говорят, в том числе, правозащитники?

У нас очень сильная юридическая позиция. Представьте себе, насколько огромна ответственность судьи, которая вынесла это решение (о спецконфискации - ред.). Судьи на региональном уровне намного более осторожны в вынесении таких решений. Краматорский суд был выбран, потому что на тот момент этим делом занимался прокурор сил АТО, который базировался в Краматорске и пошел в суд по соответствующей подсудности.

Недавно вы сообщали в своем Facebook, что стало известно о встрече представителей Януковича, Арбузова и Курченко. Они якобы договорились дискредитировать некоторые расследования ГПУ, например, по "вышкам Бойко".

Последствием этого поста в Facebook стало то, что они всю ночь снимали свои публикации с около 20 украинских масс-медиа.

Расследование по так называемым "вышкам Бойко" уже напрямую выходит на организаторов этого преступления

Что происходит с самим расследованием по "вышкам Бойко"? На каком оно этапе?

Расследование по так называемым "вышкам Бойко" напрямую выходит на организаторов этого преступления. Уже известно об участии в этой сделке и Арбузова, и ряда других глав того режима. Безусловно, они запаниковали, потому что мы вышли на их личные счета.

В 2011 году с интервалом в полгода были закуплены две вышки. По логике, расследований должно быть тоже два.

Эти эпизоды объединены в рамках одного производства, потому что эти сделки проводились фактически одной и той же группой лиц.

Но в сделках принимали участие разные компании, разные посредники.

Мы же говорим, прежде всего, о привлечении к ответственности.

Была информация о 300 млн украденных денег, то есть - по 150 млн с каждой вышки. Но Юрий Луценко недавно заявил, что доказано расхищение только 144 млн.

Именно. Это (144 млн - ред.) - те деньги, которые удалось отследить на сегодняшний день. Но мы не говорим о завершении расследования.

Глава Оппозиционного блока Юрий Бойко уже не фигурирует в этом деле вообще?

Можем констатировать, что он подписал финансовый план Нафтогаза, который предусматривал увеличение ассигнований для покупки этих буровых установок. Если участники этой сделки или другие лица предоставят данные, которые подтверждают причастность Юрия Бойко к этому вопросу, будем реагировать.

Сейчас никаких доказательств против него нет?

Его действия изучаются. Сейчас доказательств, достаточных для объявления ему о подозрении, следствием не собраны.

В рамках этого расследования проводились допросы представителей иностранных компаний?

Буквально недавно мы сообщили о подозрении господину Мельнику, гражданину Латвии, который сыграл одну из ключевых ролей как в покупке вышек, так и в отмывании денег. Кроме того, в основе этого уголовного производства лежит огромный объем материалов международной правовой помощи, полученный из США, Латвии, Сингапура и других стран.

Несколько дней назад спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что еще один фигурант этого дела - нардеп от Оппоблока Евгений Бакулин - пропал после того, как в Раду направили представление на снятие с него депутатской неприкосновенности. У следствия действительно нет с ним сейчас связи?

В течение достаточно долгого времени Бакулин находится за пределами Украины. Это технический вопрос. Документы от следствия будут переданы его адвокатам, а по истечению определенного срока можно будет считать, что он ознакомился с ними.

Известно, что ранее Генпрокуратура направила запрос в международное ведомство о возможном участии компании Investment Capital Ukraine в выведении денег из Украины. Главой этой компании во времена Януковича была Валерия Гонтарева (сейчас - глава Нацбанка - ред.). Есть ли уже ответ на этот запрос?

На сегодняшний день экспертное исследование продолжается. Как только оно будет завершено, мы сообщим об этом. Более того, действия этой компании и ее руководства - объект ряда других расследований не только Генпрокуратуры, но и НАБУ. Поэтому утверждения, что правоохранительные органы не исследуют роль этой компании или ее бывшего руководителя - не отвечают действительности.

То есть, однозначно не утверждается, что Валерия Гонтарева не была причастна к выводу денег из Украины?

Однозначно - нет.

ГПУ не опровергала, но и не подтверждала информацию, опубликованную после расследования журналистами Al-Jazira. Тут тоже пока без комментариев?

Не то что бы без комментариев. Публикация этого расследования заставила нас сосредоточить наше внимание на той группе лиц, которые содействуют преступной группировке; действия которых направлены на дискредитацию приговора украинского суда, действий правоохранительных органов.

Мы исследуем этот круг лиц. Как только у нас будет достаточно информации, чтобы утверждать о наличии в этих действиях состава преступления - эта информация будет внесена в Единый реестр досудебных расследований.

Детали самого расследования будут рассекречены исключительно после его завершения?

Безусловно. В таких деликатных вещах говорить о "расследовании онлайн" не стоит.

Из-за того, что нельзя раскрывать названия компаний-фигурантов?

И не только поэтому.

А почему еще?

Ради безопасности участников уголовного процесса.

Большинство подозреваемых по этому и другим делам находятся за пределами Украины. Есть ли конкретные механизмы, планы по их возвращению?

Есть не только планы, есть конкретные процессуальные документы. Буквально сегодня (23 февраля - ред.) мы объявили в розыск 12 новых фигурантов преступных сделок того времени и рассчитываем на поддержку международных партнеров. Есть целый ряд банковских счетов, арест которых мы ждем. Это постоянный процесс расследования.

В том случае, если суд признает Януковича виновным в госизмене, что это даст Украине? Ведь он в России, речь идет о заочном осуждении. Или это сугубо юридические, технические моменты?

Это не только юридические моменты. Речь идет о восстановлении справедливости. Это предостережение для действующего и всех будущих лидеров, чиновников этой страны об определенной красной линии, переступать которую не позволено никому. Во-вторых, это не только какая-то моральная сатисфакция или юридический факт заочного осуждения. Это - конфискация достаточно весомых денежных средств и активов, арестованных как тут, так и за границей.

Есть также мнение, что из-за заочной процедуры расследования приговор против Януковича может быть отменен через обращение в Европейский суд по правам человека.

У нас есть целая группа прокуроров, которые вместо выполнения своих процессуальных обязательств, склонны не выполнять закон, а обсуждать его. Я принадлежу к другой категории прокуроров. На сегодняшний день законодательство Украины разрешает привлечение к уголовной ответственности в рамках специальной процедуры - заочного осуждения. Это абсолютно нормальная европейская практика.

Если мы говорим о возможных решениях Европейского суда по правам человека, то речь не идет о том, что ЕСПЧ может отменить решение украинского суда. ЕСПЧ может только установить определенные нарушения базовых прав лица в рамках судебного процесса в Украине. Если эти нарушения, обнаруженные ЕСПЧ, имеют кардинальное значение для результатов судебного процесса, то это уже, опять -таки, компетенция украинского суда, как имплементировать решение ЕСПЧ. Никакой автоматической отмены решений украинского суда европейским - не происходит.

Но действительно, в случае нарушений прав человека, украинское государство должно компенсировать в той или иной степени вред, нанесенный интересам человека. Это, кстати, касается и тех мифов о возможности обжалования в ЕСПЧ кейса о 1,5 млрд.

Несколько дней назад глава департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщил о текущей ситуации с расследованием дел времен Майдана. Личный вопрос к вам: довольно ли вы его работой?

Оценивать его работу должен курирующий заместитель генерального прокурора, генпрокурор и украинское общество.

Я не говорю об иерархии по должностям, а лично о вашем мнении.

Это будет некорректно с моей стороны комментировать результаты его работы. Я думаю, что народ и время объективно оценят роль каждого в этом важном деле.

Но прошло уже четыре года. Многие из этих дел находятся на этапе "вручили подозрение и забыли". Есть обвинения, но приговоров - всего несколько. Существует ли угроза, что у этих дел истечет срок давности?

Каждому гражданину этой страны, как и мне, хочется как можно более быстрого завершения следствия, как можно более быстрого завершения судебного процесса и приговора, справедливости. Но мы должны понимать, что ряд преступлений - чрезвычайно сложные. Если мы хотим доказать все это таким образом, чтобы это не подлежало никакому обжалованию, то мы должны это делать в строгом соответствии с кодексами Украины. Любые попытки достичь справедливости методами, не предусмотренными уголовно-процессуальными кодексами, абсолютно контрпродуктивны.

Но должна быть и разумная грань между желанием обеспечить максимально качественный сбор доказательств и их процессуальное закрепление и тем временем, которое есть в нашем распоряжении.

Когда мы говорим о политическом цикле и четырех годах, которые прошли после Майдана, то мой ответ как гражданина: нет, я не доволен ходом расследования преступлений на Майдане. В то же время, если я говорю как юрист, то у меня нет никакого права ускорять эти процессы, если мы через какое-то время не хотим увидеть оправдательные приговоры в судах второй или третьей инстанции.

Еще одно резонансное дело, которое снова набрало обороты - дело экс-главы Госагентства по вопросам инвестиций Владислава Каськива. Недавно он вернулся в Украину. Как сейчас обстоит дело с этим расследованием, насколько долго оно может тянуться?

Моей задачей было обеспечить его возвращение в Украину из Панам. Это первый случай за время независимости Украины, когда чиновника такого уровня успешно экстрадировали. Именно экстрадировали, а не, как сам он утверждал в начале, он добровольно вернулся. Он возместил тот ущерб, который ему инкриминировали. Он действительно дал согласие на экстрадицию, ускорив некоторые формальности. Хотя и всего на несколько месяцев, но ускорил. Каськив хотел сотрудничать со следствием, и мы это приветствовали. Дальнейшее развитие следствия или судебное разбирательство - давайте оставим на рассмотрение суда.

Кто-то говорит: как это так, что Каськиву инкриминируют только семь или восемь миллионов гривень? Но у органов, прежде всего, у НАБУ, есть возможность искать новые доказательства, инкриминировать новые эпизоды. А Генпрокуратура будет ходатайствовать в органы Панамы по представлению органа следствия о привлечении Каськива за новые преступления.

В конце прошлого года Луценко анонсировал представления на снятия неприкосновенности с некоторых депутатов. Известно уже, о ком идет речь или, хотя бы, сколько таких представлений будет, когда?

Мы не предупреждаем заранее тех, по чьи души придем. Но в ближайшее время генпрокурор выступит в Раде насчет Бакулина. И мы рассчитываем на поддержку Верховной Рады по представлению ГПУ.

И сейчас вы можете сказать только о Бакулине?

Речь идет не только о "вышках Бойко", но и разворовывании бензина, которое проходило при его непосредственном участии. Остальные - по мере готовности материалов будут готовиться представления. Генпрокурор уже неоднократно показывал, что он никоим образом не ограничивается представителями той или иной фракции.

В течение ближайшего времени мы не исключаем объявления новых подозрений Ставицкому

Луценко также анонсировал начало судов над экс-министрами времен Януковича, в частности - над бывшим министром энергетики и угольной промышленности Эдуардом Ставицким. Когда именно начнется суд, по какой процедуре?

Насчет Ставицкого получено согласие на привлечение по специальной процедуре. Кроме того, мы находимся в постоянном контакте с израильскими коллегами. Нам пока не сообщают результат рассмотрения нашего ходатайства. Но рассчитывать на ответ мы можем в ближайшее время. Мы идем по пути заочного осуждения. Кроме того, в течение ближайшего времени мы не исключаем объявления новых подозрений Ставицкому.

Почему дела экс-министра юстиции Елены Лукаш, ее заместителя и бывших сотрудников Минюста ГПУ передала НАБУ?

С 20 ноября прошлого года Генпрокуратура, как и органы прокуратуры, утратила функции следствия. Теперь все уголовные производства, которые были в подследственности НАБУ - должны были быть переданы НАБУ. 15 декабря вступил в силу новый закон, который уполномочил органы прокуратуры завершить те уголовные дела, которые были начаты органами прокуратуры. Даже если они подпадают под подследственность НАБУ. На определенный момент возникла ситуация правового вакуума. Но благодаря эффективной коммуникации генпрокурора с руководством НАБУ нашли общий рабочий механизм, который позволит и соблюсти норм законодательства, и обеспечить эффективное расследование.

Вы говорите об эффективном сотрудничестве НАБУ и ГПУ. Но в конце прошлого года мы наблюдали за откровенной войной между этими ведомствами. Сейчас конфликта уже нет?

Генпрокурор, так же, как же и вторая сторона, - неоднократно признали ошибочность таких действий. Была уже не одна встреча генпрокурора с руководителями НАБУ и САП. Можем констатировать, что те открытые вопросы, которые есть, - решаются исключительно за столом переговоров, а не через СМИ.

Нет ли у вас опасений, что, когда заработает Государственное бюро расследований, у ГПУ и НАБУ могут возникнуть конфликты еще и с этим ведомством?

Органы прокуратуры были лишены функций следствия. Последними поправками законодательство уполномочило прокуратуру завершить расследования начатых раньше уголовных дел, но не позже двух лет.

А дальше - новых дел Генпрокуратура не будет брать?

Да. Мы лишены полномочий регистрировать новые уголовные производства. И мы будем концентрироваться на других функциях прокуратуры: поддержании публичного обвинения, представительства в судах и ряда других.

Поправка Лозового, фактически, заблокирует работу всей правоохранительной системы

Потому, в этом плане я не вижу никаких проблем.

Намного больше нас волнует вступление в силу 15 марта этого года так называемой поправки Лозового, которая, фактически, заблокирует работу всей правоохранительной системы. Речь идет не только о НАБУ, ГПУ, МВД и СБУ. Речь идет о блокировании работы судов, которые будут просто физически переполнены ходатайствами органов следствия, органов прокуратуры. И все это - в условиях судебной реформы и недостатка судей. Например, Печерский суд: там работают всего пять следственных судей, вместо необходимых 15-20.

И что планируете с этим делать?

Генпрокуратура совместно с МВД подготовили и проработали с представителями профильного комитета правки в этот закон. Надеемся, они будут рассмотрены в комитете уже на следующей неделе. И надеемся, что они будут проголосованы до 15 марта, чтобы избежать этого коллапса.

А знаете ли вы, что экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили собирается подавать на вас в суд? Он утверждает, что не признавал ни полностью, ни частично обвинения в сговоре с Курченко. А вы при этом говорили, что он частично признал.

Саакашвили уже неоднократно и безапелляционно прибегал к таким громким заявлениям, которые потом не находили никаких подтверждений.

Но ведь он уже подавал в суд на другие украинские ведомства и чиновников.

Я буду искренне рад, если заявления Саакашвили о его готовности сотрудничать со следствием наконец будут соответствовать действительности.

Как сейчас развивается следствие против него?

Следствие продолжается. Мы планомерно допрашиваем свидетелей и планируем проведение ряда очных ставок. Все еще продолжается экспертиза пленок, на которых зафиксированы голоса Курченко и Саакашвили. И предварительные результаты этой экспертизы уже подтвердили аутентичность голосов.

А то, что Саакашвили находится за пределами Украины - не мешает расследованию?

Буквально пару дней назад мы направили международное правовое поручение в Нидерланды с просьбой взять у него образцы голоса для привлечения их к экспертному исследованию, которое проводит СБУ.

А если он откажется предоставлять образец голоса?

Это его право. Но если он говорит о якобы готовности сотрудничать с украинскими правоохранительными органами, то это очередная лакмусовая бумажка искренности его публичных заявлений.

Екатерина Лященко ЛIГАБiзнесIнформ

http://news.liga.net/interview/politics/14905372-enin_osuzhdenie_yanukov...