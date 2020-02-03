Эрдоган заявил, что Турция не поддерживает аннексию Крыма

Президент Реджеп Эрдоган заявил, что Турция не поддерживает незаконную аннексию украинского полуострова Крым Российской Федерацией.

Понедельник, 3 февраля 2020, 18:29

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что Турция не поддерживает незаконную аннексию Крыма. Турция поддерживает территориальную целостность Украины включительно с Крымом", - заявил Эрдоган на брифинге после переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, что во время официальной церемонии встречи Президента Украины Владимира Зеленского с главой Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом последний поприветствовал украинских военных фразой "Слава Украине".

8 января, президент России Владимир Путин находился с официальным визитом в Стамбуле.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что Турция поднимет перед Россией вопрос деоккупации украинских территорий.