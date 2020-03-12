Ермак и Козак договорились об обмене "в кратчайшие сроки" и открытии двух КПВВ

В Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, на котором присутствовали руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак. Об этом ForUm'у сообщили в пресс-службе главы государства.

По результатам встречи стороны достигли договоренностей по вопросу обмена удерживаемыми лицами. В частности, договорено представить в ТКГ перечень лиц, подлежащих взаимному освобождению, имея в виду необходимость завершения указанных освобождений в кратчайшие сроки.

В ТКГ будут представлены окончательно согласованные списки лиц, подлежащих процедуре взаимного освобождения, включая итоги верификации, проведенной Международным комитетом Красного Креста, с безусловным и беспрепятственным доступом представителей МККК к определенным лицам на территориях Украины и ОРДЛО.

Также стороны обсудили вопрос разведения сил и средств и одновременного открытия КПВВ в населенных пунктах Золотое и Счастье.

На заседании обсуждался вопрос введения Консультативного совета.