Ермак заявил, что власть уже думает, как будет делать Донбасс успешным

Украинская власть думает над тем, как будет восстанавливать и развивать Донбасс после войны. Регион может стать экономическим хабом, где будут развиваться направления, о которых Украина даже не мечтала.

Украинская власть уже думает над тем, как развивать регион Донбасса и сделать его успешным. Об этом сообщил помощник Зеленского Андрей Ермак в интервью основателю "KRYM - критическое мышление" Владимиру Федорину.

В частности, завершается работа по формированию со Всемирным банком фонда. Он будет иметь большое количество международных и украинских доноров. А его основной задачей будет развитие Донбасса, его восстановление.

По мнению Ермака, это будет крупнейшая победа Украины, когда после прекращения войны этот регион станет успешным.

Возможно, в будущем это будет некий новейший экономический хаб. И там будут развиваться направления, о которых мы даже не мечтали и не говорили об этом, - заявил Ермак.

Он также добавил, что необходимо активно информировать население на временно оккупированных территориях о том, что сегодня происходит в Украине. "Много людей, которые живут там, хотят вернуться в Украину, мы знаем об этом", - подчеркнул помощник Зеленского.