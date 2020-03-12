Эрзац Нормандии. Как Медведчук и Ермак будут оформлять капитуляцию перед Путиным

Поездку делегации депутатов от ОПЗЖ во главе с Виктором Медведчуком в Москву можно было бы считать очередным “визитом вежливости” к “старшим братьям”, вот только в этот раз у Путина, похоже, есть серьезные планы в отношении своего кума.

Медведчук в Москве

Делегацию из депутатов ОПЗЖ в этот раз встретили в Москве с особенным радушием и размахом. Для Медведчука и сопровождавшей его группы из пяти пророссийских нардепов Вадима Рабиновича, Тараса Козака, Александра Колтуновича, Рената Кузьмина и Татьяны Плачковой устроили целую культурную программу, включавшую в себя участие в качестве “почетных гостей” на заседании российской Государственной Думы, встречу с руководством российского парламента. И, что особенно показательно, Медведчука в компании спикера Госдумы Вячеслава Володина удостоил аудиенции лично Владимир Путин.

На всех этих мероприятиях речь шла преимущественно об одном — о создании “парламентского измерения Нормандского формата”, которое послужит делу достижения мира на Донбассе. Эта идея, которая предполагает формирование “большого межфракционного депутатского объединения “Межпарламентский диалог во имя мира: Украина, Россия, Германия, Франция”, получила публичное одобрение российского президента, и, как утверждают инициаторы, будет осуществлена в самое ближайшее время.

“Конечно, если парламентарии на Украине, в России, в Германии и во Франции поддержат то, что делается на уровне исполнительной власти, мне кажется, это было бы очень хорошо, к месту. И я очень рассчитываю на то, что у Вас это получится — надеюсь, тоже при поддержке администрации Президента Украины. Мы со своей стороны всегда готовы включиться”, — благословил Путин своего кума, а Володин добавил, что вместе с депутатами из Германии и Франции российские парламентарии предложат “повестку реализации Минских соглашений именно в рамках парламентского измерения”.

То, что с подключением ко всей этой тусовке “миротворцев” коллег из европейских стран особенных проблем не возникнет, более-менее очевидно. И в Германии, и во Франции у Путина и России хватает сторонников из числа местных парламентариев. Другой вопрос, как к этой инициативе отнесутся в Офисе президента Украины Владимира Зеленского. Однако сегодня все выглядит так, что Банковой, учитывая постоянно демонстрируемое Зеленским желание мира любой ценой, просто не оставят выбора.

Ермак в Минске

В этом смысле примечательно то, что практически одновременно с визитом Медведчука в Москву состоялся другой, несколько менее освещаемый СМИ визит — главы Офиса президента Андрея Ермака в Минск. Там главный переговорщик от Зеленского с Россией встретится с заместителем руководителя администрации Путина Дмитрием Козаком, вместе с которым примет участие в заседании Трехсторонней контактной группы. Официально об этом визите Ермака никто не сообщает, но то, что об этом написало российское государственное информагентство ТАСС со ссылкой на собственные источники, оставляет мало сомнений в правдивости такой информации. Ермак уже давно имел возможность все опровергнуть, просто появившись на публике, но он этого не сделал.

По информации все тех же анонимных источников, Ермак и Козак должны обсудить в Минске детали плана по “реинтеграции оккупированного Донбасса в Украину”. В частности, речь якобы идет об определения новых участков разведения сил и средств на линии соприкосновения, закреплении в конституции Украины особого статуса Донбасса, а также должны согласовать списки пленных для обмена. Нельзя не обратить внимание и на то, что Ермак в Минске проведет переговоры не только с Козаком, но и де-факто с делегацией ОРДЛО. А поскольку Ермак с недавних пор вполне официальное украинское лицо, то, чего давно и упорно добивается Путин — прямые переговоры Украины с “марионеточными народными республиками”, — по сути состоятся. Возможно, именно для того, чтобы де-факто не превратилось в де-юре, в Украине о визите Ермака в Минск официально никто не говорит.

Что будет в Украине

Итак, что же получается, если свести эти два события воедино. Похоже, что в России задумали подменить Нормандский формат переговоров на самом высоком уровне неким эрзацем в виде “парламентского измерения”. Формально участие Германии и Франции якобы сохраняется, но фактически лидеры европейских государств убираются из переговоров. Что же касается анонсированных на последней декабрьской встрече нормандской четверки переговоров, которые следовало провести в течении четырех месяцев, то есть не позднее марта нынешнего года, то эта встреча отложена на неопределенный срок по инициативе России. Дескать, пока Украина не выполнила все взятые на себя в Париже обязательства, встречаться смысла нет.

Таким образом, Россия может как угодно долго откладывать нормандскую встречу на высшем уровне, подменяя ее структурой статусом пониже и вынуждая Зеленского выполнять ультиматумы Кремля. При этом сам Кремль по обыкновению поднимает ставки, резко усилив в последние дни агрессивные действия на Донбассе. И пока Зеленский в интервью западным СМИ рассказывает о том, что Украина не выдержит годы войны и ему кровь из носу нужен мир, с линии соприкосновения приходят сводки о новых погибших и раненых, показывая украинского президента-миротворца в крайне невыгодном свете.

В Минске давление будут оказывать и на Ермака, вынуждая того соглашаться на уступки Москве, а медведчуковско-володинская псевдонормандская парламентская группа будет служить этаким фиговым листком. Чтобы прикрыть капитуляцию некими международными договоренностями. Нужно признать, что и украинская власть уже достаточно явно демонстрирует готовность пойти на уступки России. Подготовка к реализации решения снова подавать воду в Крым, которая уже несколько дней ведется в украинских СМИ, заявления о возможном пересмотре языкового закона, подготовка законопроекта о референдуме, который позволит вносить изменения в Конституцию, в том числе и в части административного устройства, — все это должно понравиться Путину, но вряд ли он этим удовлетворится.

При этом в руке у российского президента есть не только кнут в виде силового давления на линии соприкосновения, но и пряник в виде очередного обмена пленными. И, похоже, в этот раз в нагрузку к заложникам Зеленскому всучат и Медведчука. Кум Путина спекулирует на вопросах обмена уже давно, и Путину, от личной доброй воли которого обмен зависит на все 100%, ничто не мешает потребовать от Зеленского “прислушиваться” к Медведчуку особенно внимательно, если украинский президент, конечно, хочет мира и обмена пленными. Впрочем, и внутри команды Зеленского хватает тех, кто связан с Медведчуком (последний скандал вокруг нардепа Александра Качуры — тому подтверждение), и просто сочувствующих идеалам дружбы с агрессором вроде Бужанского, Дубинского, Брагаря и им подобным, включая и самого Ермака.

Если же Путин добьется от Зеленского всего, чего хочет, можно будет и финальный нормандский саммит провести, где поставить Меркель с Макроном перед фактом, что топор войны зарыт и между братскими народами вновь царит любовь. Этому лидеры Франции и Германии только обрадуются.

Виталий ДЯЧЕНКО