ЕС готов помочь Украине в создании межведомственного координационного органа управления границами

Глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал и глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли обсудили перспективу создания межведомственного координационного органа субъектов интегрированного управления границами.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, этот вопрос рассматривался во вторник в рамках рабочей встречи П.Цигикала и Х.Мингарелли.

По словам руководителя погранведомства, Госпогранслужба сейчас работает над согласованием вопроса создания межведомственного координационного органа, который будет объединять все субъекты интегрированного управления границами и координироваться уполномоченным лицом на уровне министра или вице-премьер-министра Украины.

В свою очередь, глава представительства ЕС положительно оценил инициативу погранведомства о создании межведомственного координационного органа субъектов интегрированного управления границами, для чего Евросоюз готов оказывать всестороннюю помощь, как экспертную, так и техническую.

Кроме того, П.Цигикал проинформировал о ситуации на госгранице Украины, отметив, что обстановка в целом на границе контролируется, а со странами Евросоюза - стабильная. Однако основными угрозами остаются нелегальная миграция, торговля людьми, наркотрафик и незаконное перемещение товаров. В этом контексте для погранслужбы большое значение имеет сотрудничество с FRONTEX, миссиями EUAM и EUBAM, Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ, а также с представителями международных проектов и программ.