ЕС исключил Лукаш и Клюева из санкционных списков

Евросоюз продолжит санкции против бывших должностных лиц режима Януковича, но исключил из санкционного списка двух лиц.

Такое решение приняли в среду постоянные представители стран-членов при Совете Евросоюза, сообщили собственному корреспонденту Укринформа в Брюсселе в руководящей институции ЕС.

В частности, ограничительные мероприятия будут продолжены относительно 12 бывших украинских должностных лиц, которые обвиняются в противоправном присвоении государственных активов.

В то же время, из этого списка Совет ЕС решил исключить бывшего министра юстиции Елену Лукаш и экс-народного депутата Сергея Клюева.

Совет ЕС на уровне министров на своем заседании 5 марта окончательно утвердит это решение.