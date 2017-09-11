ЕС не признает проведенные Россией выборы "губернатора Севастополя" в Крыму

Европейский Союз не признает проведенные Россией 10 сентября выборы так называемого "губернатора Севастополя" в аннексированном Россией Крыму.

Об этом говорится в заявлении спикера Европейской службы внешних связей, передают Українські Новини.

"10 сентября в Российской Федерации прошли региональные и местные выборы. Губернаторские выборы также прошли в Севастополе. Европейский союз не признал незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и поэтому не признает проведение выборов на Крымском полуострове", - сказано в заявлении.

В сообщении подчеркивается, что Европейский союз остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Как сообщали Українські Новини, Меркель сравнила вхождение Крыма в Россию с расколом Германии. Послы ЕС согласовали продление санкций против России.