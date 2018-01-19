ЕС ожидает скорейшего освобождения всех украинцев, нелегально удерживаемых в Крыму и РФ

Европейский Союз выступает за предоставление полного доступа в аннексированный Крым международных экспертов по защите прав человека и ожидает скорейшего освобождения всех украинцев, которые нелегально удерживаются на полуострове и в России, сказано в заявлении пресс-секретаря ЕС.

Согласно заявлению, которое обнародовано в пятницу на странице Представительства ЕС в Украине в соцсети Фейсбук, 16 января украинец Владимир Балух, известный своим несогласием с незаконной аннексией Крыма Российской Федерацией, был осужден к трем годам и 7 месяцам колонии крымским судом, юрисдикция которого ЕС не признает.

Кроме того, 23 ноября 207 года в г.Симферополе по сомнительным обвинениям был задержан крымскотатарский активист Бекир Дегерменджы. "Взирая на критическое состояние здоровья задержанного, крайне важно немедленно предоставить ему надлежащую медицинскую помощь", – сказано в заявлении.

В ЕС настаивают на предоставлении "полного, свободного и беспрепятственного доступа" на полуостров международных экспертов по защите прав человека. "Европейский Союз ожидает скорейшего освобождения всех граждан Украины, которых нелегально удерживают в незаконно аннексированном Крыму и в России. Евросоюз продолжает оставаться преданным идее полного соблюдения политики непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя", - сказано в заявлении.