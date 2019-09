ЕС поздравил Украину с запуском Высшего антикоррупционного суда

Европейский союз поздравил Украину с запуском Высшего антикоррупционного суда, говорится в сообщении представительства ЕС, опубликованном в Twitter. ВАКС сегодня официально начал свою работу.

"Сегодня Высший антикоррупционный суд Украины приступает к работе. ЕС поздравляет Украину с этим событием. Мы будем продолжать оказывать поддержку Суду в выполнении его важной роли в борьбе с коррупцией", - говорится в сообщении.

Today, Ukraine's High Anti-Corruption Court takes up its work. The EU congratulates Ukraine on this occasion. We will continue supporting the Court in fulfilling its important role in the fight against corruption pic.twitter.com/UA73xCKf6X- EU Delegation UA (@EUDelegationUA) September 5, 2019

5 сентября, в Украине начинает работу Высший антикоррупционный суд, который должен рассматривать уголовные производства, находящиеся в подследственности Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционнной прокуратуры.

Однако как отмечали юристы Центра противодействия коррупции, ВАКС угрожает коллапс, ведь по данным государственной судебной администрации, Антикоррупционный суд может получить минимум три с половиной тысячи дел.