ЕС предложил ВР помощь экспертов для подготовки законопроектов о незаконном обогащении - посол

Комитету Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Европейский Союз предложил экспертную помощь для подготовки законопроектов о незаконном обогащении. Об сообщил глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

"Мы предложили комитету Верховной Рады своих экспертов, чтобы соответствующий законопроект был подготовлен и решение было найдено", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Посол также выразил надежду на то, что сотрудничество с ЕС по линии макрофинансовой помощи не пострадает.

Как известно, 7 марта президент Петр Порошенко призвал парламентариев безотлагательно принять новую редакцию статьи о незаконном обогащении.

26 февраля Конституционный суд отменил уголовную ответственность за незаконное обогащение, признав статью 368-2 УК Украины неконституционной и противоречащей принципу презумпции невиновности. Решение было вынесено на закрытом заседании Большой палаты КСУ.

Представление в КСУ относительно конституционности статьи 12 декабря 2017 года подали 59 депутатов - членов фракций "Народного фронта", "Блока Петра Порошенко", "Радикальной партии", "Оппозиционного блока", групп "Видродження" и "Воля народа".

В ЕС выразили обеспокоенность в связи с отменой уголовной ответственности за незаконное обогащение, решение КСУ раскритиковали Всемирный банк и "Большая семерка" (G7).

В НАБУ констатировали, что вынуждены закрыть 65 уголовных производств по статье о незаконном обогащении.

По материалам: Интерфакс-Украина