ЕС признал итоги парламентских выборов в Украине

Евросоюз готов к сотрудничеству с новой Верховной Радой и будущим правительством, при этом приоритетом должно быть "продвижение политической ассоциации и экономической интеграции и проведения реформ, лежащие в основе соглашения об ассоциации".

Об этом говорится в специальном заявлении официального представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Майи Косьянчич.

По ее словам, Европейский союз считает, что после победы партии "Слуга народа" на парламентских выборах новая власть взяла на себя ответственность за происходящее в Украине.

"После президентских выборов украинский народ в очередной раз дал мощный мандат на проведение реформ в следующие 5 лет. Теперь новая власть несет ответственность за то, чтобы соответствовать этим ожиданиям граждан Украины", - заявила представитель Евросоюза.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбйорн Ягланд в свою очередь поздравил партию "Слуга народу" с победой на досрочных выборах в парламент.

"Браво президенту Зеленскому и его партии "Слуга народу". Выборы создают новую надежду для Украины. Не коррумпированные институты, которым люди могут доверять, - это путь к суверенному украинскому государству", - написал генсек СЕ в соцсети.

Минпром

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