ЕС призвал Украину расследовать дело Саакашвили согласно законам

В Представительстве Евросоюза в Украине следят за ситуацией с экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили и надеются на то, что следствие по его делу будет проходить согласно украинскому законодательству.

Об этом в комментарии Радио Свобода сказал пресс-атташе представительства ЕС Давид Стулик.

"Нам известно, что такая ситуация, такие события имеют место. Мы за ней следим. Надеемся, что следствие будет происходить согласно украинскому законодательству, в соответствии с процедурами, которые предусмотрены законом. Мы призываем органы власти, которые осуществляют следствие, чтобы права господина Саакашвили не были ограничены", - сказал Стулик.

Утром 5 декабря 2017 года сотрудники ГПУ и СБУ пришли с обыском в квартиру, где проживал Саакашвили. Его попытались задержать по подозрению в содействии участникам преступных организаций. Задержание происходило на крыше дома, куда забрался политик. Позже сторонники Саакашвили не дали правоохранителям его увезти, заблокировав их автомобиль. Протестующие помогли политику выбраться из авто, разбив стекла и сломав дверь. Примерно в то же время генпрокурор Юрий Луценко созвал экстренный брифинг, на котором объявил, что акции Саакашвили в Украине спонсировал беглый олигарх Сергей Курченко из окружения Виктора Януковича. Саакашвили в своем выступлении перед сторонниками под зданием Рады назвал эти обвинения "враньем".